Якщо хтось вважає, що епоха винаходів велосипеда давно минула, то це зовсім не так: є диваки, котрі мудрують не тільки з велосипедами, але й вигадують колеса.

Неабиякий інтерес викликають альтернативні шляхи і сучасні бачення у розвитку байків. Ми уже писали про трикутні, квадратні колеса на рамі з педально-ланцюговим приводом інженера Сергія Гордєєва під ніком The Q. Нещодавно він знову здивував світ черговим винаходом і виклав про це відеосюжет на своїй сторінці в YouTube.

За два тижні ролик про гусеничну рушійну базу у вигляді пеналу в кутовому нахилі набрав 13 мільйонів переглядів. Вважай, по майже мільйону щодень. Таких переглядів не мають навіть зірки Голлівуду та президенти найвпливовіших держав.

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Винахід, удосконалення чи інтернет-абсурд?

У нинішньому проекті інженер знову кидає виклик класичній концепції велосипедної ходової, замінивши перевірені часом круглі колеса зі шпицями конструкціями пенальної форми з натягнутими зовні гусеничними стрічками.

Дивна монтажна форма інтригує, оскільки вся площина рушія практично не торкається поверхні дороги, за винятком торця пенальної коробки, поверх якої й натягнута гусенична стрічка.

До речі, гусеничні сегменти автор вирізав зі звичайної мотоциклетної високопротекторної шини. Корпус пенальної коробки, а їх тут дві, нарізав з оцинкованого сталевого профілю, а різнорозмірні втулки – з товстонінних металевих трубок.

Щодо зірочок, а їх на кожну ходову спереду і позаду йде по чотири штуки, то тут нічого не став вигадувати – взяв класичні одношвидкісні зірочки для ланцюгового приводу, що стоять на стандартних втулках задніх коліс.

Обидва пенали з гусеницями автор розташував під нетрадиційними кутами. Обертовий момент від великої педальної зірки спочатку ланцюгом передається на проміжну зіркоподібну шестерню, а уже від неї через вал на ще одну проміжну зірку, і вже звідти ланцюгом на зірку ходової втулки.

Тут немає набору шестерней з класичною тросовою тягою для перемикання швидкостей – одна швидкість з тихим, але дуже гамірним звуковим супроводом.

Як його не називай, але воно їде

Дехто схиляється до думки, що тут запропоновано концепцію ходової для пересування байком бездоріжжям, слизькою грунтовою дорогою тощо. Експерти редакції Авто24 після уважного перегляду відеосюжету дійшли до висновку, що з таким кутом нахилу гусеничного блоку відносно поверхні дороги про всюдихідні можливості можна забути. Як і про швидкісні параметри.

Адже там практично немає зчеплення з дорогою – дуже куценька пляма прилягання передньої та задньої ходової до поверхні.

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Велосипед з такою ходовою ледве повзе твердим асфальтовим покриттям, не кажучи вже про пересування піском, травою чи камінцями, де він просто зануриться, загребеться у землю і не поїде.

Тут уже краще йти пішки, ніж їхати – упрієте і нікуди не добереться з тим натяком на всюдихід.

Один з коментуючих під ніком @boblaat5315 не втримався і написав: "Нарешті хтось створив спосіб пересування, такий же швидкий, як і піше пересування, але з докладанням у 10 разів більших зусиль". Його підтримали майже 10 000 глядачів сюжету, 300 з яких написали коментарі саме про це.

Але суть ролика не лише в результаті. Інтерес глядачів викликають кадри, де автор показує процес роботи – від робити робочих креслень до готового виробу. Це щось на зразок відеоуроку «Зроби сам». Вражає майстерність володіння автора ролика цим інструментарієм.

У публікації використано відео та скриншоти з відео, а також світлини новатора велосипедних трансмісій The Q