В 2022 году страны Евросоюза произвели и реализовали 14,7 миллиона велосипедов, что на 10% больше, чем в позапрошлом году.

Еще более впечатляющим сравнением является статистика роста за последнее десятилетие. Как сообщает Еurostat, с 2012 по 2022 годы производство и продажа велосипедов в ЕС увеличилось на 29%.

Редакция Авто24 решила сделать собственное исследование и сравнить данные для определенных выводов. Эта статистика оказалась не в пользу европейского автопрома. Если в прошлом году производство велосипедов выросло на 10%, то европейский авторынок в 2022 году упал на 4,6%, продемонстрировав самые низкие продажи с 1993 года.

Если сравнивать с более далеким прошлым, то там тоже спад: в 2022 году в ЕС произвели легковых автомобилей на 24% меньше, чем до начала пандемии 2019 года. Изготовление велосипедов за последние десять лет подскочило на 29%, две трети из которых дали в росте именно пандемийные годы.

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В прошлом году крупнейшим производителем и потребителем были Португалия (2,7 млн. единиц), за ней следуют Румыния (2,6 млн.), Италия (2,5 млн.), Германия (1,7 млн.) и Польша (1,0 млн.).

Реализованная велосипедная продукция, экспорт и импорт за 2022 год. Инфографика: Еurostat

К росту спроса на педально-мускульные транспортные средства европейцев подтолкнул Соvid-19. Статистика показала, что в последние три года население мегаполисов стало меньше пользоваться общественным транспортом, предпочитая педальные двухколесники.

Это был отклик людей на рекомендации органов здравоохранения как можно меньше пользоваться общим транспортом. Езда на велосипеде стала популярным способом физических упражнений и транспорта по всему миру: в 2021 году каждую минуту покупали 488 велосипедов (Statista).

Право называться мировой столицей велосипедистов заслуженно предоставлено Копенгагену. Фото: flickr.com/brendanbear

Практически во всех странах ЕС разрослась сеть веломагазинов. В Нидерландах, которые по площади (41 850 кв. км) будут как наша Ровенская и Волынская области (20 047 + 20 144 кв. км), работает более 3 000 веломагазинов. Это примерно один магазин на 5 665 жителей страны. Такой плотности продавцов педального транспорта ни в одной из стран Евросоюза нет.

Общий парк велосипедов в Нидерландах уже превысил 23 000 000 единиц. Это в полтора раза больше, чем весь Евросоюз изготовил и реализовал в прошлом году (14 722 108 ед.).