У 2022 році країни Євросоюзу виробили та реалізували 14,7 мільйона велосипедів, що на 10% більше, ніж позаторік.

Ще більш вражаючим порівнянням є статистика росту за останнє десятиріччя. Як повідомляє Еurostat, з 2012 по 2022 роки виробництво та продаж велосипедів в ЄС збільшилося на 29%.

Редакція Авто24 вирішила зробити власне дослідження і дещо порівняти для певних висновків. Ця статистика виявилася не на користь європейському автопрому. Якщо торік виробництво велосипедів виросло на 10%, то європейський авторинок у 2022 році впав на 4,6%, продемонструвавши найнижчі продажі з 1993 року.

Якщо порівнювати з більш далеким минулим, то там також спад: у 2022 році в ЄС виготовили легкових автомобілів на 24% менше, ніж до початку пандемії 2019 року. Натомість виготовлення велосипедів за останні десять років підскочило на 29%, дві третини з яких дали в рості саме пандемійні роки.

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Торік найбільшим виробником та споживачем були Португалія (2,7 млн одиниць), за нею йдуть Румунія (2,6 млн), Італія (2,5 млн), Німеччина (1,7 млн) і Польща (1,0 млн).

Реалізована велосипедна продукція, експорт та імпорт за 2022 рік. Інфографіка: Еurostat

До зростання попиту на педально-мускульні транспортні засоби європейців підштовхнув Сovid-19. Статистика показала, що в останні три роки населення мегаполісів почало менше користуватися громадським транспортом, надаючи перевагу педальним двоколіснникам.

Це був відгук людей на рекомендації органів охорони здоров’я якнайменше користуватися спільним транспортом. Їзда на велосипеді стала популярним способом фізичних вправ і транспорту по усьому світу: у 2021 році щохвилини купували 488 велосипедів (Statista).

Право називатися світовою столицею велосипедистів заслужено надано Копенгагену. Фото: flickr.com/brendanbear

Практично у всіх країнах ЄС розрослася мережа веломагазинів. У Нідерландах, що за площею (41 850 кв. км) будуть як наша Рівненська та Волинська області (20 047 + 20 144 кв. км), працює понад 3000 веломагазинів. Це приблизно один магазин на 5 665 жителів країни. Такої щільності продавців педального транспорту жодна з країн Євросоюзу немає.

Загальний парк велосипедів у Нідерландах вже перевищив 23 000 000 одиниць. Це у півтора рази більше, ніж весь Євросоюз виробив та реалізував торік (14 722 108 од.).