Все автомобили, размещенные в музее Skoda, исправны и могут передвигаться без посторонней помощи. Некоторые из них часто участвуют в ретро-фестивалях и даже гонках.

Музей чешской компании Skoda находится в городе Млада Болеслав, что за час езды от Праги. Причем именно в помещениях, где с 1901 года начиналась история бренда.

Здесь были кузовной и моторный заводы тогда еще не "Шкоды", а компании Slavia, которую потом основатели Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент назвали Laurin & Klement.

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Начинали они с самого простого, как для нас, однако самого инновационного транспорта того времени – велосипедов. Даже тогда гамма продукции состояла из нескольких моделей, и две из них представлены в музее.

Один из первых велосипедов имел один большой недостаток. Связь педалей с задним колесом была постоянной, без обгонной муфты, которая позволяла бы катиться на “холостом ходу”. То есть даже когда на велосипеде ехали под горку, педали все равно нужно было крутить.

В 1899 году начали производить мотоциклы, а если правильнее – мотоциклеты, то есть велосипеды с мотором. Привод у них был, как говорят сегодня, гибридный: с помощью цепи – от педалей до заднего колеса, а также с помощью кожаного ремня и шкивов – от двигателя внутреннего сгорания до того же заднего колеса.

В этих мотоциклах было два бака – для бензина и масла. И в бачке с маслом был специальный насос. Его нужно было периодически накачивать, причем на ходу. На таком мотоцикле первые чешские мотогонщики проехали несколько гонок – в частности, в 1902 году из Парижа в Берлин, а это расстояние около 1400 км.

Первые автомобили под брендом Laurin&Klement начали производить в 1905 году. Модель Type A больше походила на конный экипаж, только без лошади. У нее было две педали (газ и сцепление) и два рычага под рукой (коробка передач и тормоза), а некоторые «ноу-хау» перешли от мотоциклов – два бака и насос для масла. Такая машина стоила 3600 крон, а средняя зарплата составляла около 100 крон в месяц.

В 1913 году завод Laurin&Klement произвел 500 машин в год, и это был неплохой результат. Для сравнения: сейчас на заводе в Млада Болеславе производится 2600 автомобилей в сутки.

Кстати говоря, вот какими будут новые автомобили Skoda с двигателями внутреннего сгорания

После экономического кризиса и пожара на заводе в 1924 году Лаурину и Клементу пришлось искать партнера для продолжения производства. Они нашли его в месте Пльзень (там до сих пор варят известное пиво) – Эмиля Шкоду, который уже к тому времени имел достаточно успешное производство автобусов, поездов и турбин.

Что касается логотипа компании – окрыленной стрелы, то подлинное ее значение неизвестно. Есть версия о размахе крыльев какой-то птицы, или перьев на голове индейца – такая картина висела в офисе основателя. Какое-то время названия Skoda и Laurin & Klement использовались вместе, а сейчас последняя обозначает самые премиальные версии чешских автомобилей.

В 1928 году началось конвейерное производство автомобилей Popular. Они имели стальную раму, деревянное основание металлического кузова, кожаную крышу и "тещино место" – дополнительное кресло за пределами кабины. Эти автомобили были очень популярны из-за низкой цены, не только в Европе, но даже в США. После этого производили автомобили, названия которых известны и сейчас – Superb, Octavia, Rapid.

До 1939 года в Чехии было левостороннее движение, поэтому все довоенные “Шкоды” имели руль справа. Этот Superb, который имел 100-сильный двигатель, также выпускался с правым рулем. Затем руль начали устанавливать слева.

Первые автомобили с задним расположением двигателя были произведены в 1964 году – это была Skoda 1000 МВ. Она была настолько инновационной, что для нее построили новый завод. Машины с такой компоновкой выпускались здесь более 20 лет.

Кузов для Skoda Favorit проектировался итальянской кузовной фирмой Pininfarina. Это была последняя чисто чешская машина перед тем, как компанию Skoda ровно 30 лет назад выкупил немецкий концерн Volkswagen AG.

О том, что любой экспонат музея Skoda в Млада Болеславе может уехать отсюда своим ходом, говорит такая деталь. Под каждой машиной стоит тарелка, в которую понемногу скапывает моторное масло. Ведь технологии прошлых лет не могли обеспечить полной плотности сопряжения деталей.

Первый краш-тест автомобиля Skoda производили с помощью прицепа-ракеты. С ее помощью машину разгоняли до требуемой скорости и разбивали о стену. Так впервые инженеры оценивали безопасность людей при наступлении аварии.

Концепт-кар Vision S – это автомобиль, который показал будущий стиль бренда и новую модель Skoda Scala. Концептуальная машина имеет пластиковый кузов, оригинальные детали интерьера, но ее силовой агрегат способен проехать всего несколько метров – для презентации на сцене. Сегодня в истории бренда Skoda начинается новая эра – электрическая. Но для нее еще не место в музее.