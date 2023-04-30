Всі автомобілі, розміщені в музеї Skoda, справні та можуть пересуватись без сторонньої допомоги. Деякі з них часто беруть участь у ретро-фестивалях і навіть перегонах.

Музей чеської компанії Skoda знаходиться в місті Млада Болеслав в годині їзди під Праги. Причому саме в тих приміщеннях, де з 1901 року розпочиналась історія бренду.

Тут був кузовний та моторний заводи тоді ще не “Шкоди”, а компанії Slavia, яку потім її засновники Вацлав Лаурін і Вацлав Клемент назвали Laurin & Klement.

Також цікаво як зараз виробляють Skoda в Млада Болеславі

Починали вони з найпростішого як для нас, однак найбільш інноваційного транспорту того часу – велосипедів. Навіть тоді гама продукції складалась з кількох моделей, і дві з них представлені в музеї.

Один з перших велосипедів мав один великий недолік. Зв'язок педалей з заднім колесом був постійним, без обгінної муфти, яка дає змогу котитись на “холостому ходу”. Тобто навіть коли на велосипеді їхали вниз, педалі все одно треба було крутити.

В 1899 році почали виробляти мотоцикли, а якщо більш правильно – мотоциклети, тобто велосипеди з мотором. Привід у них був, як-то кажуть сьогодні, гібридний: за допомогою ланцюга – від педалей до заднього колеса, а також за допомогою шкіряного паса і шківів – від двигуна внутрішнього згоряння до того ж заднього колеса.

В цих мотоциклах було два баки – для бензину та оливи. І у бачку з оливою була спеціальна помпа. ЇЇ потрібно було періодично накачувати, причому на ходу. На такому мотоциклі перші чеські мотогонщики проїхали кілька перегонів – зокрема, у 1902 році з Парижу в Берлін, а це відстань у близько 1400 км.

Перші автомобілі під брендом Laurin&Klement почали виробляти у 1905 році. Модель Type A більше була схожа на кінний екіпаж, лише без коня. В ній було дві педалі (газ та зчеплення) та два важелі біля руки (коробка передач та гальма), а деякі «ноу-хау» перейшли з мотоциклів – два баки та помпа для оливи. Така машина коштувала 3600 крон, а середня зарплата складала близько 100 крон на місяць.

У 1913 році завод Laurin & Klement виробив 500 машин на рік, і це був непоганий результат. Для прикладу: зараз на заводі в Млада-Болеславі виробляється 2600 автомобілів на добу.

До речі якими будуть нові автомобілі Skoda з двигунами внутрішнього згоряння

Після економічної кризи та пожежі на заводі у 1924 році Лауріну і Клементу довелось шукати партнера для продовження виробництва. Вони знайшли його в місці Пльзень (там досі варять відоме пиво) – Еміля Шкоду, який вже на той час мав досить успішне виробництво автобусів, поїздів та турбін. Щодо логотипу компанії – окриленої стріли, то справжнє її значення невідоме. Є версія щодо розмаху крил якогось птаха, або пір’я на голові індійця – така картина висіла в офісі засновника. Якийсь час назви Skoda та Laurin&Klement використовувались разом, а зараз остання позначає найбільш преміальні версії чеських автомобілів.

В 1928 році почалось конвеєрне виробництво автомобілів Popular. Вони мали рамну конструкцію, дерев'яну основу металевого кузову, шкіряний дах та “тещине місце” – крісло за межами кабіни. Ці автомобілі були дуже популярними через низьку ціну, не лише в Європі, а навіть у США. Після цього виробляли автомобілі, назви яких відомі й зараз – Superb, Octavia, Rapid.

До 1939 року в Чехії був лівосторонній рух, тому всі довоєнні автомобілі мали кермо справа. Цей Superb, який мав 100-сильний двигун, також ще випускався з правим кермом. Потім кермо почали встановлювати зліва.

Перші “Шкоди” з заднім розташуванням двигуна були вироблені у 1964 році – це була Skoda 1000 МВ. Вона була настільки інноваційною, що для неї побудували новий завод. Машини з таким компонуванням випускались тут понад 20 років.

Кузов для Skoda Favorit проєктувався італійської кузовною фірмою Pininfarina. Це була остання суто чеська машина перед тим, як компанію Skoda рівно 30 років тому викупив німецький концерн Volkswagen AG.

Про те, що будь-який експонат музею Skoda в Млада Болеславі може виїхати звідси своїм ходом, свідчить така деталь. Під кожною машиною стоїть тарілка, в яку потроху скапує олива. Так, технології минулих років не могли забезпечити повну щільність деталей.

Перший краш-тест автомобіля Skoda проводили за допомогою причепа-ракети. З її допомогою машину розганяли до необхідної швидкості та розбивали в стіну. Так вперше інженери оцінували безпеку для людей при настанні аварії.

Концепт-кар Vision S – це модель, яка показала майбутній стиль бренду та абсолютно нову модель Skoda Scala. Концептуальна машина має пластиковий кузов, оригінальні деталі інтер'єру, але її силовий агрегат здатен проїхати лише кілька метрів – для презентації на сцені. Сьогодні в історії бренду Skoda розпочинається нова ера – електрична. Але для неї ще не місце в музеї.