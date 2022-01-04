Это один из способов правительства бороться с автомобильным загрязнением.

Начиная с марта этого года, реклама автомобилей во Франции будет выглядеть несколько иначе, поскольку правительство страны приняло новый закон, согласно которому рекламодатели должны рекламировать альтернативные виды транспорта в своих промо. Закон позволяет автопроизводителям выбирать из трех рекламных сообщений, альтернативно предлагающих экологически чистые виды транспорта.

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Три обязательных сообщения в автомобильной рекламе Франции таковы: "Подумайте о совместном использовании автомобиля", "Для повседневного пользования воспользуйтесь общественным транспортом" и "Для коротких дистанций выбирайте хождение или велосипед", сообщает France 24. Закон охватывает рекламу на телевидении, у печатных изданиях, на радио и в Интернете, а также имеет свой хэштег – #SeDeplacerMoinsPolluer (“Меньше двигайся [на автомобиле] и загрязняй”). Автомобильная реклама должна также указывать класс выбросов автомобиля.

Новый французский закон вступает в силу с 1 марта. Несоблюдение может привести к штрафу в размере до 50 000 евро. Несколько местных офисов автопроизводителей уже подтвердили готовность работать по новым правилам.

Франция является одной из наиболее активных стран Европы в климатических изменениях. В прошлом году Франция ввела новый налог для больших внедорожников, а также полностью запретила въезд дизельных автомобилей, особенно грузовиков в центры городов. Страна также приняла закон, согласно которому некоторые автомобили, не вписывающиеся в нормативы по выбросам, будут полностью запрещены с 2028 года.