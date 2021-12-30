Цифровые документы в системе "Дия" теперь официально приравняли к "бумажным". Обещают, что все важные для украинцев документы со временем будут доступны в приложении

Водительские “права” и “техпаспорт” теперь юридически находится на одном уровне с “бумажными” документами. Соответствующее постановление принял Кабмин на заседании в среду, 29 декабря. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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"Украина становится мировым лидером по цифровым документам. С 2019-го документы были действительны в рамках экспериментальных проектов и удачно себя зарекомендовали. Студенты без проблем путешествовали со студенческим в приложении “Дия”. За это время сформировали 751 тыс. е-студенческих. А также 4,4 млн водительских и 4,2 млн техпаспортов", – написал он.

"Мы сделали первый большой шаг по внедрению электронных документов в августе, когда запустили цифровые паспорта. Постепенно все важные для украинцев документы будут доступны в приложении", – добавил Федоров.