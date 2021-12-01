В сентябре Минцифры анонсировало запуск экспериментального проекта растаможки авто в несколько кликов через приложение "Дия" в смартфоне. По плану старт проекта был запланирован на 2 декабря. Однако пока официальной информации о его запуске нет.

Как сообщал interfax 15 сентября 2021 года, в Кабмине обещали, что украинцы в рамках экспериментального проекта с 2 декабря 2021 года по 31 декабря 2023 года смогут через сервис “Дия” подать необходимые для таможенного оформления автомобиля документы, оплатить таможенную пошлину и завершить оформление в автоматическом режиме.

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Для внедрения проекта была выбрана одна из наиболее распространенных категорий транспортных средств, которые чаще всего ввозятся на таможенную территорию Украины, – 8703. Это легковые автомобили, мотоциклы, скутеры.

Согласно постановлению можно будет:

осуществить таможенное оформление путем представления предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия в устной форме;

подать документы в электронной форме в сервисе “Дия”;

уплатить таможенные платежи в сервисе “Дия” в течение 10 дней;

завершить таможенное оформление автоматически.

Экспериментальный проект должен был внести изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины, что позволит растаможить через сервисе “Дия” и другие виды транспорта. Однако пока официальных сообщений на этот счет от Минцифры нет. Возможно, старт проекта отложен.