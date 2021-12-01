У вересні Мінцифри анонсувало запуск експериментального проєкту розмитнення авто в кілька кліків через додаток Дія у смартфоні. За планом, старт проєкту було заплановано на 2 грудня. Однак наразі офіційної інформації щодо його запуску нема.

Як повідомляв іnterfax 15 вересня 2021 року, у Кабміні обіцяли, що українці в рамках експериментального проєкту з 2 грудня 2021 року по 31 грудня 2023 року зможуть через "Дію" подати необхідні для митного оформлення автомобіля документи, оплатити митний збір і завершити оформлення в автоматичному режимі.

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Для впровадження проєкту була вибрана одна з найпоширеніших категорій транспортних засобів, які найчастіше ввозяться на митну територію України, — 8703. Це легкові автомобілі, мотоцикли, скутери тощо.

Відповідно до постанови можна буде:

здійснити митне оформлення шляхом подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі;

подати документи в електронній формі в Дії;

сплатити митні платежі в Дії протягом 10 днів;

завершити митне оформлення автоматично.

Експериментальний проєкт мав внести зміни в Митний та Податковий кодекси України, що дозволить розмитнювати через Дію й інші види транспорту. Однак наразі офіційних повідомлень з цього приводу від Мінцифри немає. Можливо, старт проєкту відкладено…