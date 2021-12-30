Цифрові документи в "Дії" тепер офіційно прирівняли до "паперових". Обіцяють, що всі важливі для українців документи з часом будуть доступні в додатку

Водійські “права” та “техпаспорт” тепер юридично знаходиться на одному рівні з “паперовими” документами. Відповідну постанову прийняв Кабмін на засіданні в середу, 29 грудня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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"Україна стає світовим лідером за цифровими документами. З 2019-го документи були дійсні в рамках експериментальних проектів і вдало себе зарекомендували. Студенти без проблем подорожували зі студентським в "Дії". За цей час сформували 751 тис. е-студентських. А також 4,4 млн водійських і 4,2 млн техпаспортів", – написав він.

"Ми зробили перший великий крок по впровадженню електронних документів у серпні, коли запустили цифрові паспорти. Поступово всі важливі для українців документи будуть доступні в додатку", – додав Федоров.