Це один зі способів уряду країни боротися з автомобільним забрудненням.

Починаючи з березня цього року реклама автомобілів у Франції буде виглядати дещо інакше, оскільки уряд країни ухвалив новий закон, згідно з яким рекламодавці повинні рекламувати альтернативні види транспорту у своїх промо. Закон дозволяє автовиробникам вибирати з трьох рекламних повідомлень, які альтернативно пропонують екологічно чисті види транспорту.

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Три обов’язкових повідомлення в автомобільній рекламі Франції такі: “Подумайте про спільне використання автомобіля”, “Для повсякденного користування скористайтеся громадським транспортом” та “Для коротких дистанцій обирайте ходіння чи велосипед”, повідомляє France 24. Закон охоплює рекламу на телебаченні, у друкованих виданнях, на радіо та в Інтернеті, і навіть має власний хештег – #SeDeplacerMoinsPolluer (“Менше рухайся [на автомобілі] та забруднюй”). Автомобільна реклама також повинна вказувати клас викидів автомобіля.

Новий французький закон набирає чинності з 1 березня. Недотримання може призвести до штрафу в розмірі до 50 000 євро. Кілька місцевих офісів автовиробників вже підтвердили готовність працювати за новими правилами.

Франція є однією з найактивніших країн Європи у кліматичних змінах. Минулого року Франція ввела новий податок для великих позашляховиків, а також повністю заборонила в’їзд дизельних авто, а особливо вантажівок у центри міст. Країна також прийняла закон, згідно з яким деякі автомобілі, що не вписуються у нормативи за викидами, будуть повністю заборонені з 2028 року.