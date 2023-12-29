Хоча кількість користувачів електровелосипедів зросла до небаченого раніше рівня, кількість обмежень і заборон на електровелосипеди та електросамокати по всьому світу також почала збільшуватися.

Нью-Йорк ставить перепону

Мегаполіс оголосив про заборону на продаж електричних велосипедів, акумулятори яких не відповідають стандартам UL. Компанії отримали півроку пільгового періоду. Кілька місяців тому заборона почала діяти.

Причина таких фіскальних перепон ніби й виправдана, оскільки в житлових будівлях Нью-Йорка стався ряд небезпечних пожеж. Окремі з них мали летальні наслідки через загоряння погано сконструйованих батарей електровелосипедів.

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Задля підвищення безпеки багато провідних виробників електровелосипедів, як-от Rad Power Bikes, у відповідь випустили акумулятори, сумісні з UL, гарантуючи, що їх моделі все ще можна буде продавати в місті.

Нагадаємо, стандарт безпеки UL 2849 є золотим стандартом для акумуляторних систем електровелосипедів. Цей рівень вимоги запобігає інцидентам через електричні, механічні та пожежні небезпеки та охоплює не лише акумулятор електровелосипеда, але й оцінює функціональну безпеку всієї системи електровелосипеда.

У штаті Нью-Йорк діє загальне законодавство, що регулює використання електровелосипедів. У деяких округах і містах також діють місцеві постанови. Фото: Velotric Ebike

Скажімо, у Bosch система UL 2849 тестує не лише батарею, але й комплексно моніторить всю "розумну" електричну базу, починаючи від керування акумуляторами інтелектуальною системою BMS.

Це захищає від перегріву елементів батареї та виявляє інші помилки, як-от перевантаження та надмірний розряд акумулятора. Інноваційна технологія BMS не тільки покращує безпеку, але й продовжує термін служби батареї.

Акумулятор з познакою UL сертифіковано згідно з суворими вимогами стандарту безпеки UL 2849: він не спалахне й не вибухне під час заряджання чи їзди. Фото: ternbicycles.com

Париж заборонив прокат електроскутерів, але щось пішло не так

Формально парижани проголосували на референдумі про заборону прокатних електричних скутерів, але результати були досить односторонніми. Як з’ясувалося пізніше, приблизно 90% виборців підтримали заборону спільних електросамокатів, але надзвичайно низька явка виборців показала, що фактично цю заборону підтримало приблизно 7% зареєстрованих виборців. Інші просто не прийшли.

Цього виявилося достатньо і формальна більшість, а насправді меншість виборців, проголосували за заборону спільних електросамокатів у столиці Франції.

Заборона спільних електроскутерів обернулася вулицям Парижа різким зростанням електровелосипедистів. Фото: media.tacdn.com

Натомість кількість спільних (шерінгових) електровелосипедів зросла удвічі порівняно з рівнем, який спостерігався до заборони прокатних електросамокатів.

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Burning Man може заборонити електровелосипеди

Щорічний фестиваль Burning Man у невадській пустелі Блек-Рок завжди асоціювався з велосипедами та іншими двоколісними транспортними засобами. Як пам'ятаєте, там повністю заборонено пересування на моторизованому транспорті, виняток становлять велосипеди. Вони там стали другим способом пересування після піших прогулянок.

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Є обмеження швидкості – не більше 8 км/год, але власники електричних велосипедів ганяють з-поміж великої кількості людей набагато швидше, іноді спричиняючи зіткнення.

Учасники Burning Man катаються на велосипеді під час щорічного фестивалю (штат Невада). Фото: Енді Беррон / Reno Gazette-Journal

Саме тому організатори Burning Man, які зазвичай уникають політики радикальної заборони, цього року попередньо попередили учасників, що коли поведінка електровелосипедистів не покращиться, то електровелосипеди будуть додані до списку заборонених.

Ось так кілька поганих яблук зіпсують всі запаси, й це підкреслює важливість безпечного руху навколо пішоходів.

Студентські містечка проти електровелосипедів

Перед початком навчального року багато коледжів і університетів оголосили, що студентам не варто повертатися з канікул до кампусів з електровелосипедами та електросамокатами. На них накладено табу.

Кампуси багатьох університетів почали на своїй території визнавати електровелосипеди та електроскутери поза законом. Фото: transportation.umd.edu

Кампуси практично є пішохідною зоною, принаймні в університетах. Ситуація приблизно така ж, що і на фестивалі Burning Man та парках і в зонах відпочинку. Вже встановлено, що людина, яка йде пішки та людина, яка їде зі швидкістю 20 миль на годину на велосипеді, дуже небезпечні одне до одного.

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У студентських містечках також великі побоювання пожеж через неякісні батареї, як це вже сталося в Нью-Йорку. Однак на відміну від мегаполіса, де дозволені електровелосипеди й самокати лише з акумуляторів, що мають відповідні сертифікати безпеки UL, багато кампусів оголосили про повну заборону електровелосипедів та акумуляторних скутерів.

Студентська молодь прийняла спосіб життя без автомобілів завдяки електричним велосипедам. Фото: ae01.alicdn.com

І це вже вилилося в проблему, оскільки для багатьох студентів електровелосипеди та електросамокати є єдиним видом транспорту. Молодь прийняла спосіб життя без автомобілів завдяки електричним велосипедам, через те, що зберігання автомобілів у кампусі дуже дороге через обмежену кількість дозволів на паркування.

Замість післямови

Попри збільшення кількості заборон, електричні велосипеди поступово набирають вагомий зміст в логістиці людства по усій планеті. Очікується, що кількість прихильників цього виду транспорту зросте.

Електрифікацію велотранспорту вже не зупинити, але під цю логістику доведеться перебудовувати усю вуличну інфраструктуру, оскільки електровелосипедний трафік буде тільки зростати. Фото: Velotric Ebike

З огляду на те, що електровелосипедів на дорогах стає більше, ніж будь-коли раніше, і немає жодних ознак зупинки цієї тенденції, перед органами влади неодмінно постане питання не стільки заборони, скільки покращення чи навіть створення інфраструктури для електровелосипедів не тільки в містах, але й в кампусах, зонах відпочинку та на заміських маршрутах.

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