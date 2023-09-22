Всесвітній день без автомобіля, котрий щороку проводиться 22 вересня, в українському календарі відсутній. Однак неформально ця акція громадськістю багатьох міст та органами влади вже проводиться.
Звісно, заборони на користування у цей день власним чи службовим автомобілем ніхто не робить. Утім, лишити автомобіль дома чи на перехоплювальній стоянці десь при в’їзді в місто й скористатися громадським транспортом, пройтися пішки чи обрати велосипед стає престижно і модно.
Використання більш екологічних способів пересування допомагає зменшити шкідливі викиди парникових газів і та усунути затори. І це вже позитив.
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Тут правило одне: чим більше людей подорожує на велосипедах, автобусах, потягах метро, тим менше шкідливих речовин викидається в атмосферу.
Отож, сідати сьогодні за кермо власної автівки чи пройтися пішки, проїхатися автобусом або ж осідлати велосипед – вирішуйте самі. Критикувати за поїздку на власній машині, штрафувати або лаяти вас ніхто не буде. Це справа добровільна.
Тим часом у редакційну пошту надходять повідомлення про хід по всій Європі та деяких містах України Європейського тижня мобільності. Зокрема, йдеться й про сьогоднішні акції та заходи, що проходитимуть в рамках Car-free day – Міжнародного дня без автомобілів.
Програма заходів у деяких містах України:
- у Чернівцях День без автомобіля святкуватимуть на перекритих частинах площі біля Філармонії та вулиці Заньковецької, детальна програма заходів тут - https://t.me/ne_urban/11917 ;
- у Львові сьогодні тимчасово перетворять на пішохідну зону вулицю Січових Стрільців - і теж відбуватиметься ціла низка заходів. Детальніше – в описі зустрічі за посиланням – https://www.facebook.com/events/633331828957294/?ref=newsfeed ;.
- у Житомирі з нагоди сьогоднішньої події відкриють парклет на вул.Київській, 13. На локації з 9:00 - 11:00 відбудеться зустріч із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександром Шевчуком;
- столиця також відзначить День без авто. Киян та гостей міста запрошують увечері в Самосад на Подолі - програма заходу розписана в описі тут – https://www.facebook.com/events/158572213912147/?active_tab=discussion.