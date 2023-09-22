Всесвітній день без автомобіля, котрий щороку проводиться 22 вересня, в українському календарі відсутній. Однак неформально ця акція громадськістю багатьох міст та органами влади вже проводиться.

Звісно, заборони на користування у цей день власним чи службовим автомобілем ніхто не робить. Утім, лишити автомобіль дома чи на перехоплювальній стоянці десь при в’їзді в місто й скористатися громадським транспортом, пройтися пішки чи обрати велосипед стає престижно і модно.

Використання більш екологічних способів пересування допомагає зменшити шкідливі викиди парникових газів і та усунути затори. І це вже позитив.

Читайте також Для чого проводять всесвітній день без автомобіля

Тут правило одне: чим більше людей подорожує на велосипедах, автобусах, потягах метро, тим менше шкідливих речовин викидається в атмосферу.

Отож, сідати сьогодні за кермо власної автівки чи пройтися пішки, проїхатися автобусом або ж осідлати велосипед – вирішуйте самі. Критикувати за поїздку на власній машині, штрафувати або лаяти вас ніхто не буде. Це справа добровільна.

Тим часом у редакційну пошту надходять повідомлення про хід по всій Європі та деяких містах України Європейського тижня мобільності. Зокрема, йдеться й про сьогоднішні акції та заходи, що проходитимуть в рамках Car-free day – Міжнародного дня без автомобілів.

Програма заходів у деяких містах України: