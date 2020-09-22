22 вересня - всесвітній день без автомобіля. Цього дня пропонують залишити авто вдома та скористатись іншими видами транспорту – громадськими чи велосипедом.

World Carfree Day, або "Всесвітній день без автомобіля”, щорічно відзначається 22 вересня в багатьох країнах. Він проводиться задля пропаганди ідей пішого та велосипедного пересування. Ще одна мета заходу – привернути увагу до проблеми забруднення атмосферного повітря транспортними засобами.

В Україні "День без автомобіля" офіційно не відзначається, однак такі акції проходять за ініціативою громадськості чи місцевих органів влади в деяких містах країни.

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Традиція проводити День без автомобілів почалася в Англії в 1997 році, а ще через рік відбулась у Франції. Тоді цей день відзначили всього близько двох десятків міст. Зате вже до 2001 року до руху офіційно приєдналися більше тисячі міст у 35 країнах світу. Зараз, за приблизними оцінками, в акції щороку беруть участь більше 100 мільйонів людей в 1,5 тисячах міст світу. Великі міста багатьох країн у цей день скорочують використання автомобілів для поїздок по місту на користь трамвая, тролейбуса, автобуса, метро та інших видів транспорту. В деяких містах рух приватних автомобілів просто забороняють.

Щоб зрозуміти, чому Всесвітній день без автомобілів настільки важливий, треба зрозуміти, як саме автомобілі забруднюють навколишнє середовище. Існує чотири основних типи забруднюючих речовин, які виділяють транспортні засоби.

По-перше, це тверді частинки (наприклад, від шин та продукти згоряння в двигунах), які можуть завдати шкоди легеням людей. Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння також виділяють оксиди азоту, які утворюються при згорянні пального через реакцію кисню та азоту між собою. Вуглеводні - це токсична сполука вуглецю та водню. Нарешті, речовина, про яку говорять найбільше - окис вуглецю. Він виділяється, коли вуглець у паливі не згорає повністю.

Нагадаємо, що в українських "техпаспортах" вказуватимуть екологічність авто.