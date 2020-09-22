22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В этот день предлагают оставить авто дома и воспользоваться другими видами транспорта – общественными или велосипедом.

World Carfree Day, или "Всемирный день без автомобиля", ежегодно отмечается 22 сентября во многих странах. Он проводится для пропаганды идей пешего и велосипедного передвижения. Еще одна цель мероприятия – привлечь внимание к проблеме загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами.

В Украине "День без автомобиля" официально не отмечается, однако такие акции проходят по инициативе общественности или местных органов власти в некоторых городах страны.

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Традиция проводить День без автомобилей началась в Англии в 1997 году, а через год состоялась во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. Сейчас, по приблизительным оценкам, в акции ежегодно принимают участие более 100 миллионов людей в 1,5 тысячах городов мира. Большие города многих стран в этот день сокращают использование автомобилей для поездок по городу в пользу трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и других видов транспорта. В некоторых городах движение частных автомобилей просто запрещают.

Чтобы понять, почему Всемирный день без автомобилей настолько важен, нужно понять, как автомобили загрязняют окружающую среду. Существует четыре основных типа загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами.

Во-первых, это твердые частицы (например, от шин и продукты сгорания в двигателях), которые могут нанести вред легким людей. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания также выделяют оксиды азота, образующиеся при сгорании топлива через реакцию кислорода и азота между собой. Углеводороды – это токсичное соединение углерода и водорода. Наконец, вещество, о котором говорят больше всего – окись углерода. Он выделяется, когда углерод в топливе не сгорает полностью.

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