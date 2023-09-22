Всемирный день без автомобиля, ежегодно проводимый 22 сентября, в украинском календаре отсутствует. Однако неформально эта акция общественностью многих городов и органами власти уже проводится.

Конечно, запрет на пользование в этот день собственным или служебным автомобилем никто не делает. Впрочем, оставить автомобиль дома или на перехватывающей парковке где-нибудь при въезде в город и воспользоваться общественным транспортом, пройтись пешком или выбрать велосипед становится престижно и модно.

Использование более экологичных способов передвижения помогает уменьшить вредные выбросы парниковых газов и устранить пробки. И это уже позитив.

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Здесь правило одно: чем больше людей путешествует на велосипедах, автобусах, поездах метро, тем меньше вредных веществ выбрасывается в атмосферу.

Итак, садиться сегодня за руль собственного автомобиля или пройтись пешком, проехаться автобусом или оседлать велосипед – решайте сами. Критиковать за поездку на собственной машине, штрафовать или ругать вас никто не будет. Это дело добровольное.

Тем временем в редакционную почту поступают сообщения о ходе по всей Европе и некоторых городам Украины Европейской недели мобильности. В частности, речь идет и о сегодняшних акциях и мероприятиях, которые будут проходить в рамках Car-free day – Международного дня без автомобилей.

Программа мероприятий в некоторых городах Украины: