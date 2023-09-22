Всемирный день без автомобиля, ежегодно проводимый 22 сентября, в украинском календаре отсутствует. Однако неформально эта акция общественностью многих городов и органами власти уже проводится.
Конечно, запрет на пользование в этот день собственным или служебным автомобилем никто не делает. Впрочем, оставить автомобиль дома или на перехватывающей парковке где-нибудь при въезде в город и воспользоваться общественным транспортом, пройтись пешком или выбрать велосипед становится престижно и модно.
Использование более экологичных способов передвижения помогает уменьшить вредные выбросы парниковых газов и устранить пробки. И это уже позитив.
Читайте также Для чего проводят всемирный день без автомобиля
Здесь правило одно: чем больше людей путешествует на велосипедах, автобусах, поездах метро, тем меньше вредных веществ выбрасывается в атмосферу.
Итак, садиться сегодня за руль собственного автомобиля или пройтись пешком, проехаться автобусом или оседлать велосипед – решайте сами. Критиковать за поездку на собственной машине, штрафовать или ругать вас никто не будет. Это дело добровольное.
Тем временем в редакционную почту поступают сообщения о ходе по всей Европе и некоторых городам Украины Европейской недели мобильности. В частности, речь идет и о сегодняшних акциях и мероприятиях, которые будут проходить в рамках Car-free day – Международного дня без автомобилей.
Программа мероприятий в некоторых городах Украины:
- в Черновцах День без автомобиля будут праздновать на перекрытых частях площади возле Филармонии и улицы Заньковецкой, подробная программа мероприятий здесь - https://t.me/ne_urban/11917;
- во Львове сегодня временно превратят в пешеходную зону улицу Сечевых Стрельцов - и тоже будет проходить целый ряд мероприятий. Подробнее – в описании встречи по ссылке – https://www.facebook.com/events/633331828957294/?ref=newsfeed;.
- в Житомире по случаю сегодняшнего события откроют парклет по ул.Киевской, 13. На локации с 9:00 - 11:00 состоится встреча с заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета Александром Шевчуком;
- столица также отметит День без авто. Киевлян и гостей города приглашают вечером в Самосад на Подоле – программа мероприятия расписана здесь – https://www.facebook.com/events/158572213912147/?active_tab=discussion.