Київ вже має величезну кількість велодоріжок, але самі велосипедисти на них зустрічаються не часто.
На вулиці Лисенка у столиці відокремили велосмугу — встановили пластикові борти та делінеатори. Це унеможливить паркування на велосмузі. Також відокремили велосмуги на вулицях Рейтарській, Золотоустівській та Великій Кільцевій.
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Розвиток велоінфраструктури є одним із ключових напрямів діяльності КП "Центр організації дорожнього руху". У межах діяльності співробітники підприємства:
- розробляють схеми організації дорожнього руху з урахуванням велосипедних смуг і велопереїздів;
- розробляють і встановлюють відповідні знаки дорожнього руху;
- встановлюють світлофори зі спільними лінзами для переходу пішоходів та переїзду велосипедистів;
- встановлюють велосипедні світлофори.
Нагадаємо, що для створення вело інфраструктури витрачається чимало коштів платників податків. Також для зручності відносно малочисельної групи велосипедистів у водіїв та пішоходів відбирають частину їхнього простору. Враховуючи горбисту місцевість столиці та клімат, використання велосипедів у якості транспорту розвивається повільно.