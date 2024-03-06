Київ вже має величезну кількість велодоріжок, але самі велосипедисти на них зустрічаються не часто.

На вулиці Лисенка у столиці відокремили велосмугу — встановили пластикові борти та делінеатори. Це унеможливить паркування на велосмузі. Також відокремили велосмуги на вулицях Рейтарській, Золотоустівській та Великій Кільцевій.

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Розвиток велоінфраструктури є одним із ключових напрямів діяльності КП "Центр організації дорожнього руху". У межах діяльності співробітники підприємства:

розробляють схеми організації дорожнього руху з урахуванням велосипедних смуг і велопереїздів;

розробляють і встановлюють відповідні знаки дорожнього руху;

встановлюють світлофори зі спільними лінзами для переходу пішоходів та переїзду велосипедистів;

встановлюють велосипедні світлофори.

Нагадаємо, що для створення вело інфраструктури витрачається чимало коштів платників податків. Також для зручності відносно малочисельної групи велосипедистів у водіїв та пішоходів відбирають частину їхнього простору. Враховуючи горбисту місцевість столиці та клімат, використання велосипедів у якості транспорту розвивається повільно.