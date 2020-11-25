Противостояние киевской власти и автомобилистов продолжается – власть города устанавливает антипарковочные столбики, чтобы искусственно уменьшить количество мест для парковки и дать работу эвакуаторам. Автомобилисты же эти столбики разрушают и демонтируют.

По информации сообщества "Киев Парковочный" с начала года в Киеве было демонтировано 316 антипарковочных столбиков, из которых восстановлено 297. Также были повреждены 995 столбиков, восстановили 993 из них.

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Лидер по демонтированным и поврежденным парковочным ограничителям – Шевченковский район: здесь демонтировали 153 ограничителя и еще 762 повредили, при этом в Деснянском – ни одного не сняли и не повредили.

Только с января по конец июля в столице установили около шести тысяч таких столбиков. Преимущественно их устанавливают в центральной части города, искусственно уменьшая количество мест для парковки.

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