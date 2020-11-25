Протистояння київської влади та автомобілістів триває – влада міста встановлює антипаркувальні стовпчики, аби штучно зменшити кількість місць для паркування та дати роботу евакуаторам. Автомобілісти ж ці стовпчики руйнують та демонтують.

За інформацією спільноти “Київ Паркувальний” з початку року в Києві було демонтовано 316 антипаркувальних стовпчиків, з яких відновлено 297. Також були пошкоджені 995 стовпчиків, відновили 993 з них.

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Лідер по демонтованим і пошкодженим паркувальним обмежувачам – Шевченківський район: тут демонтували 153 обмежувача і ще 762 пошкодили, при цьому в Деснянському – жодного не зняли і не пошкодили.

Тільки з січня по кінець липня в столиці встановили близько шести тисяч таких стовпчиків. Переважно їх встановлюють в центральній частині міста, штучно зменшуючи кількість місць для паркування.

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