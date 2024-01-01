Велопатрульні почали активно штрафувати водіїв за порушення правил паркування

Нестача паркомісць у столиці та штучне їх скорочення призводить до величезної кількості порушень правил паркування водіями автомобілів. Поліціянти на велосипедах залюбки виписують водіям штрафи.

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Ситуація з паркуванням у столиці стає дедалі напруженішою. Справа не лише в збільшенні кількості автомобілів: чимало місць для паркування відгороджують антипаркувальними стовпчиками, стравлять нові знаки які забороняють парковку та малюють велодоріжки там, де раніше були місця для паркування.

«Щодня ми виявляємо транспортні засоби, водії яких паркуються з порушенням правил дорожнього руху. Серед них є і керманичі, які займають місця, призначені для осіб з інвалідністю. З порушниками інспектори проводять профілактичні бесіди щодо недопущення порушень ПДР та складають на них відповідні адміністративні матеріали», - повідомляється на сторінці Патрульної поліції Києва у соцмережі.

Розмір штрафу за паркування під знаком зупинка або стоянка заборонена становить 340 гривень, хоча в деяких випадках штраф може сягати до 680 гривень (якщо стоянка перешкоджає руху) та навіть 1700 за паркування на місці для осіб з інвалідністю.