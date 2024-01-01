Які технології готує Volkswagen для своїх майбутніх моделей авто

Volkswagen надав Auto Express ексклюзивний короткий огляд своїх поточних і майбутніх функцій допомоги водієві , які спрямовані не лише на підвищення безпеки пасажирів у транспортному засобі, а й на вразливих учасників дорожнього руху.

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Проактивний захист пішоходів (незабаром)

Деякий час так звані «активні капоти» були ключовим елементом безпеки пішоходів, з’являючись для збільшення відстані між відносно м’якими людськими тілами та порівняно міцним, як скеля, металевим блоком двигуна, таким чином зменшуючи ймовірність і тяжкість травм.

Нове рішення Volkswagen під назвою Proactive Pedestrian Protection, як і більшість активних капотів, працюватиме в парі з автономною системою екстреного гальмування (AEB). Проте, хоча більшість систем використовують акселерометри для виявлення руху та піротехніку для розгортання капота, альтернатива VW натомість включає датчики з налаштування AEB для визначення розміру перешкоди та – якщо вона ідентифікує щось, на його думку, може бути вразливим учасником дорожнього руху – капот підніметься за допомогою пружинного механізму.

Це може здатися не надто відмінним від інших подібних рішень, але це означає, вартість ремонту без піротехніки значно знизиться. У VW кажуть, що якщо зіткнення все-таки станеться, то відсутність піротехніки також має спростити ремонт установки.

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Проактивний захист пасажирів

Уявіть собі: ви сидите в машині, добре знаючи, що у вас ось-ось вріжуться. На щастя, на цей раз транспортний засіб, що приїжджає, є нічим іншим, як найдорожчим у світі м’яким ігровим набором. До того ж у вас є система проактивного захисту пасажирів (POP) VW, яка надійно тримає вас на місці.

Щоб продемонструвати цю систему, Volkswagen вирішив розбити свій відповідний «м’який автомобіль» (по суті, шматки пінопласту та брезент, прикріплені до роботизованої платформи вартістю 800 000 фунтів стерлінгів) у Volkswagen Passat, а ми сиділи на водійському сидінні.

Коли автомобіль зіткнувся з нами, ремені безпеки з попереднім натягом притисли нас назад на наші сидіння, а вікна зачинилися, щоб оптимізувати ефективність подушки безпеки. Останні, звичайно, було вимкнено для цього експерименту задля нашої власної безпеки. Автомобіль також увімкнув аварійні вогні, і в разі справжньої аварії автоматично викликав екстрені служби.

Екстрена допомога (незабаром)

Уявіть, що ви заснули за кермом або вам стало погано і ви втратили свідомість. У цьому сценарії майбутня система «Emergency Assist» від VW має на меті не лише захистити водія, але й тих, хто їх оточує.

Коли він виявляє, що кермом не було жодного руху протягом більше 20 секунд, водій отримує сповіщення на приладовій панелі, щоб відновити контроль над транспортним засобом. Якщо не буде відповіді, автомобіль буде створювати невеликі поштовхи від гальм і ременів безпеки з попереднім натягом, щоб спробувати розбудити водія.

Подальша відсутність руху призведе до того, що автомобіль з’їде на узбіччя, використовуючи різні датчики навколо нього для безпечної зміни смуги руху. Потім автомобіль увімкне аварійні вогні та подасть звуковий сигнал, щоб сповістити інших водіїв, викличе екстрену допомогу, а також переконається, що двері розблоковані та світлові фари ввімкнені, щоб забезпечити легкий доступ у випадку, якщо водій серйозно хворий.

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Допомога на перехрестях

Виїхати з перехрестя може бути складно, особливо коли автомобіль з’являється нізвідки. Система допомоги при перехрестях від VW спрямована на уникнення зіткнень, використовуючи радарні детектори з обох боків переднього бампера, щоб визначити будь-який поперечний рух і застосувати гальма. Протягом 400 мілісекунд транспортний засіб може визначити, чи можливе зіткнення, і таким чином застосувати гальма. Така швидка реакція означає, що ця функція також можлива для роботи на сліпих перехрестях і на швидкостях приблизно до 40 миль/год.

Автоматичне ухилення велосипедиста (незабаром)

Закони в Європі передбачають, що автономна система безпеки не може виїжджати на зустрічну дорогу, щоб уникнути зіткнення. З огляду на те, що спеціалісти з техніки безпеки VW пояснюють, що «гальмування корисне лише для уникнення аварії на швидкості до 60 км/год», команда розробила нову систему, використовуючи вже наявне обладнання, яке зможе об’їхати велосипедиста або іншого вразливого учасника дорожнього руху – все без втручання водія.

Volkswagen повідомляє нам, що система може бути оновлена ​​через бездротове оновлення, хоча наразі вона перебуває на стадії попередньої розробки. Знову ж таки, автомобіль може створювати поштовхи через гальмівну систему, щоб попередити водія про потенційну небезпеку, а також може проігнорувати систему за допомогою рухів кермом.

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Connected Travel Assist

Volkswagen, як і більшість виробників, має власну версію автономного водіння рівня 2, яка включає адаптивний круїз-контроль, автоматичне центрування смуги руху та навіть автоматична зміна смуги руху.

Що, мабуть, робить VW унікальним, то це тип системи та його інтеграція зі 'swarm' data. Ідея в наступному: на вулицях є мільйони автомобілів VW, і ця технологія зможе спостерігати за швидкістю та напрямком руху інших транспортних засобів, щоб передбачити небезпеку, залишатися на смугах без дорожньої розмітки або перенаправляти маршрути супутникової навігації, щоб уникнути заторів. Усі ці дані зберігаються анонімними, щоб зберегти конфіденційність власників.

З’явиться ще більше функцій, у тому числі виявлення світлофора, яке зупинить автомобіль на червоне світло, а також дозволить йому рухатися без втручання щоразу, коли горить зелене світло.