Концерн Volkswagen зупиняє цілий завод через несправність ручок в ID.4

Volkswagen планує тимчасово припинити виробництво ID.4 на своєму заводі в Чаттанузі, Теннесі, після загальнонаціонального відкликання майже 100 000 моделей. Згідно із заявою VW, приблизно 200 працівників заводу отримають відпустку, пише Elektrek.

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Перший ID.4 зійшов з конвеєра на заводі VW у Чаттанузі, штат Теннесі, у липні 2022 року. Тоді Volkswagen заявив, що збирається найняти 1000 нових працівників для збільшення виробництва.

Трохи більше ніж через два роки Volkswagen тимчасово призупиняє виробництво, відкликаючи близько 100 000 моделей ID.4 по всій країні.

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У заяві Volkswagen йдеться, що тимчасова зупинка виробництва ID.4 призведе до звільнення близько 200 працівників заводу в Чаттанузі. Під час відпустки, яка почнеться 23 вересня, компанія планує підтримувати працівників доплатою по безробіттю та 80% базової компенсації.

За словами Volkswagen, зупинка виробництва може тривати до початку наступного року, аж до розв'язання проблеми з ручками.

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Volkswagen працює з дилерами, щоб знайти швидке вирішення проблеми. Відкликання, про яке повідомлялося на початку цього місяця, потенційно може вплинути на 98 806 моделей ID.4 у США через несправність дверних ручок.

У листі компанії до Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) зазначено, що через дверні ручки вода може потрапити в друковану плату, що може призвести до несподіваного відкриття дверей.

Volkswagen ID.4 – виробництво у США. Фото Volkswagen



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У компанії додали, що ID.4 «залишається одним із найбільш продаваних електромобілів в Америці». Однак не все так оптимістично. У другому кварталі 2024 року Volkswagen продав 5690 моделей ID.4 у США, що на 15% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі VW ID.4 впали на 28% у першій половині 2024 року: у США було продано 11 857 моделей, порівняно з 16 448 минулого року.