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Volkswagen втретє відкликає ID.4 через проблемні дверні ручки

Електрокросовер має проблемні дверні ручки, які самовільно відчиняються після потрапляння вологи всередину. Нове відкликання стосується майже 100 000 автомобілів, включаючи ті, що були раніше відремонтовані.
Volkswagen знову відкликає ID.4 через дефект дверних ручок - Auto24

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen ID.4

Данило Северенчук
logo11 вересня, 14:34
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Як передає Carscoops, до нової відкличної кампанії через дефект дверних ручок, яка вже є третьою на рахунку компанії, потрапили 98 806 одиниць Volkswagen ID.4. Усі вони мають дверні ручки, які «не відповідають заводським специфікаціям щодо захисту від проникнення води».

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Самовільне відкриття дверей виникає оскільки вода може потрапити на друковану плату, що схована всередині дверної ручки. Повідомляється, що більшість власників авто скаржиться на цю проблему й подає гарантійне звернення до автовиробника.

Загалом компанія Volkswagen отримала 135 гарантійних претензій у період з червня 2023 року по травень 2024 року. Тепер дилери будуть зобов’язані в черговий раз виправити дефект.

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Повідомляється, що майстри дилерського сервісного центру замінять елемент в разі його несправності, або вдосконалять наявний та оновлять програмне забезпечення, яке змінить «параметри дверної ручки».

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