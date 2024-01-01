Volkswagen втретє відкликає ID.4 через проблемні дверні ручки

Як передає Carscoops, до нової відкличної кампанії через дефект дверних ручок, яка вже є третьою на рахунку компанії, потрапили 98 806 одиниць Volkswagen ID.4. Усі вони мають дверні ручки, які «не відповідають заводським специфікаціям щодо захисту від проникнення води».

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Самовільне відкриття дверей виникає оскільки вода може потрапити на друковану плату, що схована всередині дверної ручки. Повідомляється, що більшість власників авто скаржиться на цю проблему й подає гарантійне звернення до автовиробника.

Загалом компанія Volkswagen отримала 135 гарантійних претензій у період з червня 2023 року по травень 2024 року. Тепер дилери будуть зобов’язані в черговий раз виправити дефект.

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Повідомляється, що майстри дилерського сервісного центру замінять елемент в разі його несправності, або вдосконалять наявний та оновлять програмне забезпечення, яке змінить «параметри дверної ручки».