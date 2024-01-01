Volkswagen в третий раз отзывает ID4 из-за проблемных дверных ручек

Как передает Carscoops, в новую отзывную кампанию из-за дефекта дверных ручек, которая уже является третьей на счету компании, попали 98 806 единиц Volkswagen ID.4. Все они имеют дверные ручки, которые "не соответствуют заводским спецификациям по защите от проникновения воды".

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Самопроизвольное открытие дверей возникает, поскольку вода может попасть на печатную плату, что скрыта внутри дверной ручки. Сообщается, что большинство владельцев авто жалуется на эту проблему и подает гарантийное обращение к автопроизводителю.

Всего компания Volkswagen получила 135 гарантийных претензий в период с июня 2023 года по май 2024 года. Теперь дилеры будут обязаны в очередной раз исправить дефект.

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Сообщается, что мастера дилерского сервисного центра заменят элемент в случае его неисправности, или усовершенствуют имеющийся и обновят программное обеспечение, которое изменит "параметры дверной ручки".