Беспилотные Volkswagen ID4 уже ездят по улицам Пекина: видео

Как передает CarNewsChina, за рулем автомобиля в этот момент находился генеральный директор Horizon Robotics доктор Ю Кай, а его пассажиром был глава Volkswagen China Ральф Брандштеттер.

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Очевидно, что съемка была запланирована заранее, однако неожиданно в Пекине пошел сильный ливень, который длился 30 часов. В районе на северо-западе, где расположена штаб-квартира Horizon Robotics, зафиксировали одни из самых сильных осадков в городе, которые достигли 30 мм. Несмотря на это, система автономного вождения справилась с такими сложными погодными условиями и главе Horizon Robotics не пришлось вмешиваться в управление.

Однако, из-за оживленного пекинского трафика, автопилот сталкивался с незначительными трудностями. На кадрах заметно, что в какой-то момент электромобиль выехал на сложенный перекресток и медленно двигался к центру, хотя поворот налево, который он хотел сделать, был заблокирован автомобилем, ехавшим непосредственно впереди. Когда машина двинулась, ID.4 завершил манёвр.

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Другие ситуации, с которыми столкнулся автомобиль были связаны с автобусной полосой. Когда система успешно распознавала, что крайняя правая полоса предназначена исключительно для общественного транспорта, электромобиль перестраивался влево.

Из-за активного строительства в большинстве китайских городов возникает проблема использования временных дорог вокруг строительной площадки. В таких случаях дорога усеяна как старой, так и новой разметкой, что вызывает ошибку в работе автопилота. Это серьезная проблема для разработчиков программного обеспечения автономных систем вождения.

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Впрочем, на видео заметно, что Horizon SuperDrive удачно справилась с интенсивным трафиком. Стоит отметить, что пока эта система не устанавливается на серийные автомобили ID.4. Однако, ее появление в автомобилях Volkswagen не следует исключать, ведь в 2022 году VW со своей дочерней компанией Cariad, заключил партнерство с Horizon Robotics для совершенствования ADAS и систем автономного вождения.