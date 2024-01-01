Volkswagen представил новый электрический кроссовер ID.UNYX

Как передает Volkswagen, электромобиль будет продаваться в специально разработанных 40 дилерских центрах в 20 городах для покупателей, ориентированных на жизнь в мегаполисах Китая. Компания также отметила, что линейка UNYX пополнится 4 новыми моделями в течение следующих трех лет.

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Кроссовер был создан усилиями Volkswagen Smart E-Mobility Hub и будет собираться на заводе в Хефее. Новый ID.UNYX является первым серийным автомобилем Volkswagen со специальным 3D-аватаромс поддержкой интегрированного искусственного интеллекта и который можно настроить как персонального помощника.

Его внешний вид можно адаптировать по собственному усмотрению, а голос аватара можно настроить на основе человеческого голоса. Как заявляет Volkswagen, кроссовер оснащен электродвигателем на 286 лошадиных сил, который размещен на задней оси и батареей емкостью 77 кВт-ч. Запас хода составляет 621 км (по циклу CLTC).

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Также автопроизводитель сообщил, что впоследствии линейка расширится полноприводной версией, которая будет иметь мощность в 340 лошадиных сил. Узнать новый Volkswagen ID.UNYX можно по золотистым логотипу и названию модели, а также фирменными световыми полосами, которые соединяют фары и фонари. Автопроизводитель раскроет больше подробностей о новой модели позже.