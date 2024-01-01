Volkswagen Passat прошел краш-тест Euro NCAP: видео

Европейская программа оценки новых автомобилей, более известная как Euro NCAP, провела проверку нового Volkswagen Passat. Универсал тестировали в четырех категориях: защита взрослых пассажиров, защита детей, безопасность других участников дорожного движения и системы безопасности.

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Лучший результат в 93% Passat показал в категории защиты взрослых пассажиров. Он также достиг очень хороших результатов в трех других категориях: защита детей – 87%, безопасность пешеходов – 83% и системы безопасности – 80%.

Как сообщает Volkswagen, таких результатов удалось достичь благодаря превосходному оснащению системами активной безопасности в стандартной комплектации. Они включают систему автономного экстренного торможения Front Assist, Side Assist (система изменения полосы движения), Lane Assist (система удержания в полосе) и адаптивный круиз-контроль.

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В этот список также входят Park Distance Control (система предупреждения о препятствии), камера заднего вида и система распознавания дорожных знаков. В соответствии с требованиями Euro NCAP, новый Volkswagen Passat также обнаруживать детей, которые остались в автомобиле.