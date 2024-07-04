Появились первые официальные изображения нового электрокроссовера от Volkswagen

Как передает CarsNewsChina, ожидается, что новый автомобиль будет официально представлен в середине июля. Кроссовер будет доступен в двух комплектациях на выбор с запасом хода 621 км и 565 км.

Читайте также: Volkswagen пересаживает топ-менеджеров с Porsche на Volkswagen и Audi

Немецкий автопроизводитель должен к 2027 году ввести линейку автомобилей суббренда ID.UX, которая будет насчитывать 5 электромобилей и будет ориентирована на молодежь. Volkswagen ID.UNYX станет ее первым представителем.

Кроссовер имеет разнообразные золотые элементы, в частности золотой логотипы Volkswagen с подсветкой, сквозную световую полосу, которая соединяет светодиодные фары и фонари, скрытые дверные ручки и агрессивные бамперы с воздухозаборниками, Кроме того, модель имеет черные передние стойки крыши, создающие визуальный эффект плавающей крыши.

Также интересно: Фургоны Volkswagen T5: что в этих машинах привлекает военных

Согласно рассекреченным отчетам, Volkswagen ID.UNYX, фактически, является братом Cupra Tavascan и имеет размеры 4663/1860/1610 мм, в длину, ширину и высоту соответственно, колесную базу в 2766 мм и снаряженную массу в 2166 или 2266 кг в зависимости от комплектации.

Volkswagen ID.UNYX будет предлагаться в двух версиях с моно- и полным приводом. Одномоторный вариант будет иметь электромотор мощностью 228 л.с., тогда как полноприводный вариант будет иметь общую мощность двух электромоторов в 335 л.с.

Читайте также: Volkswagen обнаружил проблему с программным обеспечением в Golf и Atlas

Оба варианта используют трехкомпонентные литиевые аккумуляторы емкостью 82,4 кВт/ч, разработанные CATL. В зависимости от силовой установки запас хода составляет 621 км у моноприводной модели и 565 км у версии с полным приводом.