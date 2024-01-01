Volkswagen обнаружил проблему с программным обеспечением в Golf и Atlas

Как передает Autoevolution, в отзывную кампанию попали Golf GTI, Golf R, Atlas, Atlas Cross Sport, которые были выпущены с конвейера с 9 сентября 2021 года по 16 марта 2024 года. Все эти модели имеют проблемные версии программного обеспечения 1890, 1896, 1898, 1899, 1900, 1939, 1940 и 1941.

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Центральные блоки информационно-развлекательной системы поставляет LG Electronics, однако Volkswagen не упоминает, кто именно разработал программное обеспечение. Американское подразделение начало рассматривать проблему после сообщения Национального управления безопасности дорожного движения США в августе 2023 года.

После этого было разработано новое программное обеспечение версии 1969 для улучшения надежности системы. Всего в Volkswagen поступало 499 гарантийных претензий. Теперь владельцы автомобилей, попавших в отзывную кампанию, смогут бесплатно исправить проблему у дилеров.

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Автопроизводитель отмечает, что для обновления системы нужно около часа. Письма с сообщениями для владельцев будут отправлены 23 до 23 августа. Также водители смогут проверить VIN-код на портале VW, или связаться с ближайшим дилером и сообщить номер по телефону.