Показан самый мощный и быстрый Volkswagen Golf современности

Поскольку Volkswagen представил обновленный Mk8.5 Golf в начале этого года, мы ждали более горячего Golf R. И он наконец-то презентован.

Читайте также: Volkswagen поделился изображениями нового Golf GTI Clubsport

VW уже подробно описал обновленный двигатель модели, который имеет больше мощности, чем когда-либо, но мы имеем еще больше информации об изменениях, которые произойдут в хэтчбеке и универсале 2025 года.

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом теперь выдает 329 лошадиных сил, на 14 л.с. больше, чем раньше, и крутящий момент 420 Нм. По данным VW, дополнительная мощность разгоняет хэтчбек до сотни за 4,6 секунды. Он имеет полный привод и семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением и распределением крутящего момента. Максимальная скорость составляет 267 км в час с дополнительным пакетом Performance Package, что делает его самым быстрым Volkswagen наряду с Arteon R Shooting Brake.

Golf R оснащен новыми фарами LED Plus, которые обрамляют значок с подсветкой, который теперь является стандартным оборудованием. Новый дизайн переднего бампера имеет аэродинамические элементы, включая охлаждение тормозов, которые VW украшает глянцевым черным цветом. Сзади стандартные светодиодные задние фонари. Также есть черный диффузор и четыре выхлопных трубы.

Восемнадцатидюймовые колеса Jerez являются стандартными для Golf R. Дополнительный пакет Performance Package добавляет большой спойлер на крыше, 19-дюймовые колеса, G-метр, GPS-хронометр и два новых режима вождения - Special и Drift. VW адаптировал специальный режим вождения для Нюрбургринга, чтобы автомобиль мог лучше справляться с этой трассой.

Обновления интерьера включают 12,9-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и 10,2-дюймовую цифровую панель приборов с VW Digital Cockpit Pro. Датчики имеют особые детали Golf R. Кабина также получила обновленный дизайн, подсвеченные регуляторы громкости и температуры.

Европейцы смогут насладиться Golf R Black Edition, который поставляется с затемненными значками VW и логотипами R, черными суппортами, черными 19-дюймовыми колесами Estoril и черной окантовкой выхлопной трубы. Опциональные светодиодные матричные фары модели IQ.Light и пакет Performance являются стандартными для специальной версии. Автопроизводитель также предлагает новые 19-дюймовые кованые колеса Warmenau, которые легче по сравнению с аналогичным легкосплавным.