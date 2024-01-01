Показано найпотужніший та найшвидший Volkswagen Golf сучасності

Оскільки Volkswagen представив оновлений Mk8.5 Golf на початку цього року, ми чекали більш гарячого Golf R. І він нарешті презентований.

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VW вже детально описав оновлений двигун моделі, який має більше потужності, ніж будь-коли, але ми маємо ще більше інформації про зміни, які відбудуться в хетчбеку та універсалі 2025 року.

2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом тепер видає 329 кінських сил, на 14 к.с. більше, ніж раніше, і крутний момент 420 Нм. За даними VW, додаткова потужність розганяє хетчбек до сотні за 4,6 секунди. Він має повний привід і семиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням і розподілом крутного моменту. Максимальна швидкість становить 267 км на годину з додатковим пакетом Performance Package, що робить його найшвидшим Volkswagen поряд із Arteon R Shooting Brake.

Golf R оснащений новими фарами LED Plus, які обрамляють значок із підсвічуванням, який тепер є стандартним обладнанням. Новий дизайн переднього бампера має аеродинамічні елементи, включаючи охолодження гальм, які VW оздоблює глянцевим чорним кольором. Ззаду стандартні світлодіодні задні ліхтарі. Також є чорний дифузор і чотири вихлопних труби.

Вісімнадцятидюймові колеса Jerez є стандартними для Golf R. Додатковий пакет Performance Package додає великий спойлер на даху, 19-дюймові колеса, G-метр, GPS-хронометр і два нових режими водіння — Special і Drift. VW адаптував спеціальний режим водіння для Нюрбургрингу, щоб автомобіль міг краще справлятися з цією трасою.

Оновлення інтер’єру включають 12,9-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та 10,2-дюймову цифрову панель приладів із VW Digital Cockpit Pro. Датчики мають особливі деталі Golf R. Кабіна також отримала оновлений дизайн, підсвічені регулятори гучності та температури.

Європейці зможуть насолодитися Golf R Black Edition, який поставляється з затемненими значками VW і логотипами R, чорними супортами, чорними 19-дюймовими колесами Estoril і чорною окантовкою вихлопної труби. Опціональні світлодіодні матричні фари моделі IQ.Light і пакет Performance є стандартними для спеціальної версії. Автовиробник також пропонує нові 19-дюймові ковані колеса Warmenau, які легші порівняно з аналогічним легкосплавним.