Volkswagen поділився зображеннями нового Golf GTI Clubsport

Volkswagen поділився тизерними зображеннями обох моделей в камуфляжі, адже покажуть серійну модель 31 травня. Візуально, новинка нагадує стандартний GTI, однак, має абсолютно нові, унікальні елементи. Зокрема, GTI Clubsport пропонуватиметься з оновленою оптикою та логотипом VW з підсвіткою.

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Також він матиме великий спойлер на даху й задню частину з новими ліхтарями, яка дещо нагадує Golf R й відрізняється від нього двома великими вихлопними трубами. Новинка пропонуватиметься з 19-дюймовими кованими колісними дисками Warmenau, які будуть доступні як опція.

VW Golf GTI Clubsport 24h, який буде брати участь в перегонах

Компанія заявила, що новий Golf GTI Clubsport стане найпотужнішим передньопривідним Golf GTI в історії, однак не повідомила його технічних характеристик. Відомо лише, що модель матиме блокування переднього диференціала з електронним керуванням й адаптивне керування шасі DCC в якості опції.

Окрім цього, GTI Clubsport отримає спеціальний режим водіння, створений для найкращого результату на колі траси Нюрбургринг. Водночас Volkswagen розкрив інформацію, що гоночна версія GTI Clubsport 24h, яка змагатиметься в заїзді, матиме потужність в 348 к.с.

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Цілком ймовірно, що серійний Golf GTI Clubsport не отримає такий потужний мотор, враховуючи, що поточний Golf GTI має потужність лише в 241 к.с. Volkswagen розкриє цю “таємницю” вже незабаром.