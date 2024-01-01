Volkswagen приймає замовлення на новий Golf GTI

Новий Volkswagen Golf GTI, окрім технічних нововведень, отримав нову інформаційно-розважальну систему, нове програмне забезпечення та новий дизайн. Проте він втратив механічну трансмісію. Версій з повним приводом також немає.

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Ззовні автомобіль можна впізнати завдяки новим світлодіодним фарам та підсвіченому логотипу Volkswagen спереду. Також оновлені світлодіодні задні ліхтарі та нові 19-дюймові легкосплавні диски Queenstown.

Усередині оновлені інформаційно-розважальні системи, які інтуїтивно керуються за допомогою візуально окремого сенсорного екрана або за допомогою IDA, нового голосового помічника з інтеграцією ChatGPT. Оснащений семиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням (DSG) у стандартній комплектації, Golf GTI тепер можна налаштувати та замовити за ціною від 44 505 євро.

Останній етап еволюції двигуна з турбонаддувом забезпечує максимальний крутний момент 370 Нм на передню вісь, який поєднується з електронним блокуванням диференціала, починаючи з 1600 об/хв. Ця потужність тепер доступна до 4590 об/хв. Двигун GTI створює максимальну потужність 195 кВт / 265 к.с. у діапазоні обертів двигуна від 5250 до 6500 об/хв. Швидка семиступінчаста коробка передач DSG забезпечує передачу потужності Golf GTI на ведучу вісь практично без перерв у зчепленні під час перемикання передач. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Всередині Golf GTI характеризується спортивними сидіннями преміум-класу з інтегрованими підголівниками та характерним візерунком GTI. На сидіннях, центральному підлокітнику, килимках і багатофункціональному кермі є червона декоративна строчка, яка підкреслює приналежність до автоспорту.