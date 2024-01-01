Яким буде новий Volkswagen Golf GTI

Volkswagen запускає новий Golf GTI пізніше цього місяця. Генеральний директор Томас Шефер опублікував у своєму обліковому записі LinkedIn коротке відео-тизер, у якому повідомляється про дату дебюту автомобіля — 31 травня, під час 24 годин Нюрбургринга — у 2024 році, коли бренд святкує 50-річчя Golf.

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На відео показано, як хот-хетч їздить по культовій гоночній трасі, але Volkswagen пікселізував дрібніші деталі. З того, що ми можемо сказати, новий варіант має більш спортивний передній бампер. Акцент, який обертається знизу, на цій версії довший, відкидаючись до зовнішніх крил, як зворотні ікла.

Це найбільш очевидна різниця, але ми очікуємо, що VW налаштує інші елементи. Оновлений задній бампер, унікальні колеса, нестандартні деталі внутрішньої обробки та вишивка – усе це на має бути у новинці.

У зв’язку з тим, що VW святкує 50-річчя Golf, існує висока ймовірність того, що новий варіант GTI буде моделлю Clubsport 50 або Edition 50. Volkswagen роздає ювілейні автомобілі кожні п’ять років, починаючи з Mk3 20 Years Edition.

Clubsport 45, який надійшов у 2021 році, може стати схемою для оновлень, які очікуються на наступній моделі спеціального видання. 45 був легшим за стандартний GTI, отримав титановий спортивний вихлоп Akrapovič і мав більше потужності, ніж звичайна версія — 292 кінські сили.

2024 GTI розвиває 241 к.с., і досі неясно, чи вийде нова спеціальна версія на американський ринок. VW розкриє всі деталі всього за кілька тижнів до прем’єри.