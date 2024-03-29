Наступник Beetle з'явився на світ 29 березня 1974 року, але до нього було три прототипи.

Сьогодні виповнюється 50 років найпродаванішому автомобілю Volkswagen усіх часів і найпопулярнішому автомобілю Європи.

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29 березня 1974 року на заводі у Вольфсбурзі в Німеччині стартувало серійне виробництво Golf Mk1. З того часу було продано більше 37 мільйонів одиниць. Якщо підрахувати, то понад 2000 людей щодня купували по одному за останні півстоліття.

Заміна Beetle спочатку з’явилася наприкінці 1960-х років, коли компанія Porsche розробила прототип EA 266. Було виготовлено понад 50 автомобілів, але проект був остаточно скасований у жовтні 1971 року.

Ці автомобілі мали рядний двигун з водяним охолодженням, захований під заднім сидінням, що технічно робило автомобіль середньомоторним. Двигун був надто гарячим і випари потрапляли в салон. Мало того, транспортний засіб був досить гучним, а також нестабільним на мокрій дорозі.

Цілком ймовірно, що його будівництво все одно було б надто дорогим, тому автомобіль не став масовим. Окрім того його було б важко ремонтувати, враховуючи важкодоступне розташування двигуна. VW каже, що з понад 50 автомобілів, випущених Porsche наприкінці 1960-х і на початку 1970-х років, збереглися лише кілька.

Приблизно в той же час EA 276 розроблявся вдома у Вольфсбурзі з передньопривідною компоновкою з переднім розташуванням двигуна. Прототип мав опозитний двигун Beetle з повітряним охолодженням під капотом, а паливний бак був розташований під задніми сидіннями. Маленький хетчбек — який виглядав краще, але все ще трохи дивно — мав вісь з торсіонною балкою та просторе вантажне відділення.

Проект EA 276 також був залишений, тому що технологія двигуна, яку він використовував, була вже застарілою на той момент. Однак цей унікальний автомобіль таки вплинув на перше покоління VW Gol, випущене в Бразилії в 1980 році з 1,3-літровим двигуном повітряного охолодження від Beetle, але встановленим спереду. Хетчбек Gol породив седан Voyage приблизно через рік.

Справжнім Golf перед Golf був EA 337, розроблений не ким іншим, як Джорджетто Джуджаро з Italdesign. Серійна модель змінила квадратні фари на круглі, а покажчики повороту перенесли з крил на передній бампер. Крім того, дверні ручки Golf Mk1 стирчать з кузова, тоді як на EA 337 ручки розташовані врівень з кузовом. Лобове скло Golf не таке пласке, як на прототипі.

Джуджаро хотів, щоб прямокутні фари увійшли до серійної моделі та повторювали задні ліхтарі з точки зору розміру та компонування. Однак VW вирішила використовувати круглі ліхтарі, оскільки вони були дешевшими у виробництві. Він згадує, як його попросили намалювати «автомобіль масового виробництва, який мав би бути сучасним компактним автомобілем із кришкою багажника».

Незважаючи на те, що Джуджаро розробив усе, від BMW M1 до Lotus Esprit, він одного разу сказав, що Golf був «найважливішим автомобілем у моїй кар’єрі». Ще в 2008 році, коли йому виповнилося 70 роківтис у день свого народження культовий автомобільний дизайнер сказав, що успіх оригінального VW Golf «відкрив для мене багато дверей».

Що стосується назви автомобіля, то «Golf» походить від німецького слова, що означає океанську течію «Гольфстрім» («Golfstrom»). Через 50 років VW все ще використовує культову назву для восьмого покоління свого компактного автомобіля. Дует хетчбек/універсал нещодавно пройшов модернізацію в середині циклу і залишатиметься в продажу протягом кількох років, доки повністю електричний Golf Mk9 не займе його місце в лінійці.