Ексклюзивна модель Volkswagen Golf Edition 50 знаменує початок продажів оновленого хетчбека в Європі. Лімітована версія має спеціальне оздоблення салону та нові диски.

Оновлений Golf можна впізнати завдяки зміненому бамперу, логотипу з підсвіткою та новим матричним фарам, котрі мають нове високоефективне дальнє світло з дуже великим радіусом дії. Світлодіодні задні ліхтарі IQ.LIGHT 3D також отримали новий дизайн.

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Лімітована версія Golf Edithion 50 створений на базі комплектації Style з унікальними додатковими опціями. Авто отримало 18 дюймові диски, тонування задніх вікон, підсвітку решітки радіатор, а також тривимірний логотип «50» на середніх стійках.

Салон лімітованої версії дещо відрізняється. Ексклюзивність та унікальність цього Golf підкреслюється такими ж шильдиками “50” на молдингах передніх порогів і нижній частині керма, педалями із матової нержавіючої сталі та чорною оббивкою стелі.

Головний екран мультимедіа з інтегрованою в голосовий асистент нейромережею ChatGPT має діагональ 12,9 дюймів. Також спеціальна версія отримала сенсорні повзунки для регулювання температури та гучності зі спеціальною підсвіткою.

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Також доступний опціональний пакет Plus, який включає відкидний і зсувний панорамний люк, матричні світлодіодні фари та проєкційний дисплей. Лімітована модель буде пропонуватись з різними силовими агрегатами, починаючи від 1,5 TSI, потужністю 150 к.с. з механічною коробкою передач за ціною 36 820 євро.