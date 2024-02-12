Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz представили в Європі ще у 2022 році, однак він досі не продається в США. Німецький автовиробник вирішив натякнути на можливий старт продажів, показавши мінівен в рекламі.

Рекламний ролик, який показала Volkswagen, розповідає про 75-річну історію бренду в США, починаючи з першого VW Beetle, який прибув у гавань Нью-Йорка на борту судна. З плином років можна побачити різноманітні автомобілі, включаючи Type 2 Microbus, Rabbit, New Beetle та електричний ID.4. Ролик завершується останнім електромобілем Volkswagen - ID.Buzz 2025 року.

Читайте також: Volkswagen визнав, що електричний Golf може вбити ID.3

В штатах продажі електричного мікроавтобуса почнуться цього року. Volkswagen ще не оголосив рівні комплектації та ціни на ID.Buzz. Експерти припускають, що ціна стартуватиме від 50 000 доларів, а рівні комплектації можуть бути такими ж, як на ID.4.

ID.Buzz пропонуватиметься як з заднім, так і з повним приводом. Перший варіант оснащений єдиним електродвигуном потужністю 282 кінські сили, тоді як другий додає передній двигун на загальну потужність близько 330 к.с.

Також цікаво: Інженери Volkswagen перетворили популярний седан на кабріолет

Електромінівен оснащено батареї місткістю 86,0 кВт-год та має запас ходу в 460 км. Volkswagen каже, що ID.Buzz підключений до швидкого зарядного пристрою постійного струму заряджається від 10 до 80 відсотків приблизно за 30 хвилин.

В США фургон пропонуватиметься виключно в пасажирській версії, а в Європі також доступна вантажна версія ID.Buzz Cargo. Усередині пасажирський варіант оснащений стандартними функціями.

Читайте також: Скільки проїде Volkswagen ID.4 по місту в мороз: експеримент

Передні сидіння з електроприводом також мають підігрів, вентиляцію та масаж. Другий ряд також має підігрів у стандартній комплектації, а багатомісне сидіння можна замінити на пару окремих крісел за додаткову оплату. 10,0-дюймова панель приладів та 12,9-дюймовий сенсорний екран також є стандартними, як і бездротова зарядка телефону. У салоні є вісім портів USB-C. Volkswagen також пропонує панорамний люк довжиною 172 см.