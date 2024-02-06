Volkswagen перетворив седан на дивовижний чотиридверний кабріолет. Машину створили всього за шість тижнів.

Volkswagen Brazil зняв обшивку (і дах) з Virtus, який 30 інженерів перетворили на кабріолет протягом усього шести тижнів. Ви можете запитати: що таке Virtus? По суті, це версія седана Polo.

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Седан-кабріолет — це унікальний проект, розроблений спеціально для візиту президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілва на завод VW у Сан-Бернарду-ду-Кампо, Сан-Паулу. Сам по собі це не кабріолет, оскільки на жодному із зображень Virtus не зображено з дахом. Окрім втрати даху та стійок, автомобіль зазнав додаткових змін.

Бразильська команда VW розширила автомобіль, подовживши колісну базу, що призвело до більш просторого заднього відділення. Ця модифікація, однак, зумовила необхідність зміни розміру паливного бака. Крім того, після зняття даху кузов довелося підсилити. Також, між передніми і задніми сидіннями встановили поперечну балку, що дозволяє пасажирам ззаду триматися за неї стоячи.

Virtus з відкритим верхом став п’ятим автомобілем, модифікованим Volkswagen Brazil для президентських візитів, після Fusca/Beetle (1959, 1993), Polo Sedan (2003) і Fox (2005). Президент країни оглянув завод, їдучи в кузові цього седана, який перетворився на кабріолет. Тепер автомобіль буде зберігатися в музеї історичних транспортних засобів, розташованому на території заводу.