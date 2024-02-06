Volkswagen превратил седан в удивительный четырехдверный кабриолет. Машину создали всего за шесть недель.

Volkswagen Brazil снял обшивку (и крышу) с Virtus, который 30 инженеров превратили в кабриолет в течение всего шести недель. Вы можете спросить: что такое Virtus? По сути, это версия седана Polo.

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Седан-кабриолет - это уникальный проект, разработанный специально для визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва на завод VW в Сан-Бернарду-ду-Кампо, Сан-Паулу. Сам по себе это не кабриолет, поскольку ни на одном из изображений Virtus не изображен с крышей. Кроме потери крыши и стоек, автомобиль претерпел дополнительные изменения.

Бразильская команда VW расширила автомобиль, удлинив колесную базу, что привело к более просторному заднему отделению. Эта модификация, однако, обусловила необходимость изменения размера топливного бака. Кроме того, после снятия крыши кузов пришлось усилить. Также, между передними и задними сиденьями установили поперечную балку, что позволяет пассажирам сзади держаться за нее стоя.

Virtus с открытым верхом стал пятым автомобилем, модифицированным Volkswagen Brazil для президентских визитов, после Fusca/Beetle (1959, 1993), Polo Sedan (2003) и Fox (2005). Президент страны осмотрел завод, едучи в кузове этого седана, который превратился в кабриолет. Теперь автомобиль будет храниться в музее исторических транспортных средств, расположенном на территории завода.