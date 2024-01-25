Компания Volkswagen обновила всю линейку Golf. Рестайлинг также получила "заряженная" версия Golf GTI. Новинка получила увеличенную мощность, обновленную палитру цветов и новую мультимедийную систему.

Официальная презентация модели состоялась всего через несколько недель после того, как немецкий автопроизводитель показал Golf GTI в камуфляже на всемирной выставке электроники CES в Лос-Анджелесе.

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Новинка получила незначительные изменения в дизайне: новый передний бампер, светодиодные фары и задние фонари. В общем, рестайлинговая модель сохранила агрессивность и узнаваемый образ "заряженного хэтчбека". Также есть новый дизайн колес, черная крыша и четыре новых цвета экстерьера - два синих, серебристый и черный - для придания визуального интереса. В качестве новой опции предлагается световой логотип VW.

Volkswagen Golf GTI получил доработанный 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Его мощность увеличили до 262 лошадиных сил. Ходят слухи, что модель для рынка США будет иметь другой показатель мощности, однако узнать действительно ли это так, мы сможем только тогда, когда Golf GTI появится на американском рынке.

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Теперь версия GTI будет предлагаться исключительно с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Это в очередной раз подтверждает, что Volkswagen действительно намерен исключить классическую "механику" из своего модельного ряда.

Как и базовый Golf, версия GTI получила новую мультимедийную систему, которая представлена 12,9-дюймовым сенсорным экраном с использованием последнего программного обеспечения VW MIB4, имеющего новую структуру меню. Информационная система оборудована также интегрированной в голосовой ассистент IDA нейросетью ChatGPT.

Скорее всего, следующее - 9 поколение VW Golf будет уже полностью электрифицированной моделью, так что этот Golf GTI, видимо, последний представитель классического Hot Hatch от Volkswagen.

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Стоимость нового Golf GTI, так же как и базовых моделей Golf, объявят позже. Старт продаж ожидается весной этого года. Известно что, в Европе будет представлена вся линейка Golf, тогда как в Америке и на других рынках, могут быть представлены лишь определенные комплектации авто.