В продажу выходит автомобиль завершающего поколения Golf GTI, которым Volkswagen закрывает эру машин с двигателями внутреннего сгорания. Дальше с конвейера будут сходить только электромобили.

Модернизированное в рамках рестайлинга восьмое поколение Volkswagen Golf GTI станет последним в продуктовой линейке бренда, которым производитель закрывает свою классику и переходит в аккумуляторный сегмент. Восьмое поколение продержалось с момента презентации всего четыре года, приятно порадовав поклонников бренда совершенно новой концепцией управления большинством встроенных функций.

Инноваций было много. Если седьмую версию немецкого компакта хвалили за удобство, то преемника заслуженно загрузили поразительной мультимедийной системой. И вот пришла модернизация. В отдельных чертах просматривается усиленная версия GTI образца 1975 года, пришедшая спустя год после премьеры первого поколения Volkswagen Golf.

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С этого времени спортивная производная стала эталоном среди быстрых компактов. Несмотря на очень сильную конкуренцию, росло качество, надежность и популярность, что объединило повседневность со спортивными способностями. Это в образцах последующих поколений модели сделало Golf одним из самых лучших автомобилей в своем классе.

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Модернизированное восьмое поколение Volkswagen Golf GTI станет последним, у которого под капотом будет двигатель внутреннего сгорания. Фото: Аuto.cz.

Volkswagen этой новизной хочет укрепить успех. Четырехцилиндровый 2.0 TSI с турбонаддувом остался, но вместо текущих 180 киловатт он имеет на пятнадцать больше. Двухлитровый агрегат мощностью 195 кВт уже задействован в новых поколениях Passat и Tiguan.

Еще весной говорили, что девятое поколение будет чисто электрическим. А в начале сентября этого года эту информацию подтвердил и глава пассажирского подразделения Volkswagen Томас Шефер. Преемником станет первый автомобиль бренда на новой модульной платформе SSP с сетью 800 В и большей мощностью зарядки, ориентировочно выше 200 киловатт.