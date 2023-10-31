В продаж виходить автомобіль завершального покоління Golf GTI, якими Volkswagen закриває еру машин з двигунами внутрішнього згорання. Далі з конвеєра будуть сходити тільки електромобілі.

Модернізоване в рамках рестайлінгу восьме покоління Volkswagen Golf GTI стане останнім у продуктовій лінійці бренду, яким виробник закриває свою класику й переходить до акумуляторного сегмента. Восьме покоління протрималося з моменту презентації всього чотири роки, приємно порадувавши шанувальників бренду абсолютно новою концепцією керування більшістю вбудованих функцій.

Інновацій було багато. Якщо сьому версію німецького компакта хвалили за зручність, то наступника заслужено завантажили вражаючою мультимедійною системою. І ось прийшла модернізація. В окремих рисах проглядається посилена версія GTI зразка 1975 року, що прийшла через рік після прем'єри першого покоління Volkswagen Golf.

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Відтоді спортивна похідна стала еталоном серед швидких компактів. Пропри дуже сильну конкуренцію, зростала якість, надійність і популярність, що поєднала повсякденність зі спортивними здібностями. Це у зразках наступних поколінь моделі зробило Golf одним із найкращих автомобілів у своєму класі.

Повітряні фільтри Bosch захищають двигун. Вони надійно очищують повітряні потоки, що надходять у двигун, і сприяють його оптимальній роботі. Рекламна інформація

Модернізоване восьме покоління Volkswagen Golf GTI стане останнім, у якого під капотом буде двигун внутрішнього згоряння. Фото: Аuto.cz.

Volkswagen цією новизною хоче закріпити успіх. Чотирициліндровий 2.0 TSI з турбонаддувом залишився, але замість поточних 180 кіловат він має на п’ятнадцять більше. Дволітровий агрегат потужністю 195 кВт уже задіяно в нових поколіннях Passat і Tiguan.

Ще навесні говорили, що дев'яте покоління буде суто електричним. А на початку вересня нинішнього року цю інформацію підтвердив і глава пасажирського підрозділу Volkswagen Томас Шефер. Наступником стане перший автомобіль бренду на новій модульній платформі SSP з мережею 800 В та більшою потужністю зарядки, орієнтовно вище 200 кіловатів.