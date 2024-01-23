После того, как новый пикап Amarok потерял основу Volkswagen, он теперь выглядит как Ford Ranger.

Альберт Кирзингер, руководитель отдела дизайна Volkswagen Commercial Vehicles, опубликовал на LinkedIn официальный эскиз дизайна внедорожника Amarok. Такая модель предшествовала бы возрожденной марке прочных пикапов и внедорожников Scout, которая должна выйти на рынок в 2026 году. Скорее всего, она была бы дешевле, если бы использовали двигатели внутреннего сгорания, тогда как новые модели Scout будут исключительно электрическими.

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Ford не продает Everest в Соединенных Штатах, где он мог бы составить конкуренцию Bronco. Однако у VW не возникнет таких проблем с внедорожником на базе грузовика, поскольку Atlas является цельным и поэтому предназначен для использования на дороге. К сожалению, этот корабль уплыл, поскольку еще в июле 2022 года член правления Volkswagen Commercial Vehicles по маркетингу Ларс Краузе исключил внедорожник Amarok. Позже в том же году прототип Everest был замечен во время испытаний на территории США, но с тех пор не было никаких новостей по этому поводу.

Американцы, похоже, не могут нарадоваться этими внедорожниками, и Amarok с закрытым кузовом кажется простым делом. Тем не менее, мы уверены, что Ford не хочет, чтобы VW уничтожил продажи Bronco. Исключив Эверест для США, шансы увидеть внедорожник Amarok в США невелики. Зато эти новые модели Scout будут ориентированы на людей, которые гуляют на природе и ищут приключений с нулевым уровнем выбросов.

Несмотря на то, что Ford собирает Amarok на своем заводе в Сильвертоне в Претории, Южная Африка, модель первого поколения, основана на основе VW, все еще производится в Пачеко, Аргентина, для регионов Южной Америки. Он даже обновляется позже в этом году, что означает, что VW не намерен прекращать выпуск грузовика в ближайшее время.