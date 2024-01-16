Magotan 2025 года - это, по сути, новый седан Volkswagen Passat, предназначенный для китайского рынка.

В Европе и других регионах Passat теперь является исключительно универсалом. Однако Skoda Superb, построенный на той же платформе, все еще доступен как пятидверный лифтбек. Magotan станет преемником седна Passat на китайском рынке.

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Опубликованные изображения показывают, что VW внес существенные изменения в дизайн автомобиля по сравнению с глобальным универсалом, предположительно, чтобы лучше удовлетворить китайские вкусы.

По сравнению с европейским Passat, Magotan выглядит более коробчатым и имеет традиционную крышку багажника по сравнению с более практичной дверью багажника Superb. Дизайн задних фонарей с удлиненной световой полосой напоминает электрический идентификатор VW. Но все версии, изображенные здесь, имеют наконечник выхлопной трубы, спрятанный под бампером.

Автомобиль, окрашен в матовый цвет, кажется самым дорогим в группе, и на передних дверях, под боковыми зеркалами, он, похоже, имеет надпись "Flagship". Седан поставлен на двухцветные колеса и ассортимент глянцевых черных акцентов. Те, кто ищет более смелый образ, смогут приобрести Magotan с фиолетовой окраской.

Изображения сопровождаются спецификациями, касающихся размера и двигателя. Новый семейный седан имеет длину 4990 миллиметров, ширину 1854 мм, высоту 1487 мм и колесную базу 2871 мм. Его вес составляет 1684 килограмма. Он предлагается с колесами разного размера от 17 до 19 дюймов. Движение обеспечивает 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 217 л.с.

Magotan - не самый большой седан, который Volkswagen продает в Китае. Роскошный Phideon, который является косвенным преемником давно несуществующего Phaeton, занимает позицию флагманского седана.

В общем Volkswagen предлагает в Китае разнообразный ассортимент седанов, включая Lamando L, Lavida, Sagitar, CC, Santana, Bora, Passat, Magotan и Phideon. Это богатое разнообразие подчеркивает постоянную актуальность традиционного стиля кузова седан в 2024 году, даже если глобальный спрос уменьшился за последние десятилетия из-за резкого роста популярности внедорожников.