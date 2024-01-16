Magotan 2025 року — це, по суті, новий седан Volkswagen Passat, призначений для китайського ринку.

У Європі та інших регіонах Passat тепер є виключно універсалом. Проте Skoda Superb, побуваний на тій самій платформі, все ще доступний як п’ятидверний ліфтбек. Magotan стане наступником седна Passat на китайському ринку.

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Опубліковані зображення показують, що VW вніс суттєві зміни в дизайн автомобіля порівняно з глобальним універсалом, імовірно, щоб краще задовольнити китайські смаки.

Порівняно з європейським Passat, Magotan виглядає більш коробчастим і має традиційну кришку багажника порівняно з практичнішими дверима багажника Superb. Дизайн задніх ліхтарів із подовженою світловою смугою, здається, нагадує електричний ідентифікатор VW. Але усі версії, зображені тут, мають наконечник вихлопної труби, захований під бампером.

Автомобіль, пофарбований у матовий темний колір, здається найдорожчим у групі, і на передніх дверях, під бічними дзеркалами, він, схоже, має напис «Flagship». Він має двоколірниі колеса і асортимент глянцевих чорних акцентів. Ті, хто шукає більш сміливий образ, зможуть придбати Magotan з фіолетовим фарбуванням.

Зображення супроводжуються специфікаціями, що стосуються розміру та двигуна. Новий сімейний седан має довжину 4990 міліметрів, ширину 1854 мм, висоту 1487 мм і колісну базу 2871 мм. Його вага становить 1684 кілограми. Він пропонується з колесами різного розміру від 17 до 19 дюймів. Рух забезпечує 2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 217 к.с.

Magotan — не найбільший седан, який Volkswagen продає в Китаї. Розкішний Phideon, який є непрямим наступником давно неіснуючого Phaeton, займає позицію флагманського седана компанії в країні.

Загалом Volkswagen пропонує в Китаї різноманітний асортимент седанів, включаючи Lamando L, Lavida, Sagitar, CC, Santana, Bora, Passat, Magotan і Phideon. Ця багата різноманітність підкреслює постійну актуальність традиційного стилю кузова седан у 2024 роц, навіть якщо глобальний попит зменшився за останні десятиліття через різке зростання популярності позашляховиків.