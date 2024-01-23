Після того, як новий пікап Amarok втратив основу Volkswagen, він тепер виглядає як Ford Ranger.

Альберт Кірзінгер, керівник відділу дизайну Volkswagen Commercial Vehicles, опублікував на LinkedIn офіційний ескіз дизайну позашляховика Amarok. Така модель передувала б відродженій марці міцних пікапів і позашляховиків Scout, яка має вийти на ринок у 2026 році. Швидше за все, вона була б дешевшою, якщо б використовували двигуни внутрішнього згоряння, тоді як нові моделі Scout будуть виключно електричними.

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Ford не продає Everest у Сполучених Штатах, де він міг би скласти конкуренцію Bronco. Однак у VW не виникне таких проблем із позашляховиком на базі вантажівки, оскільки Atlas є цільним і тому призначений для використання на дорозі. На жаль, цей корабель відплив, оскільки ще в липні 2022 року член правління Volkswagen Commercial Vehicles з маркетингу Ларс Краузе виключив позашляховик Amarok. Пізніше того ж року прототип Everest був помічений під час випробувань на території США, але з того часу не було жодних новин з цього приводу.

Американці, схоже, не можуть натішитися цими позашляховиками, і Amarok із закритим кузовом здається простою справою. Тим не менш, ми впевнені, що Ford не хоче, щоб VW знищив продажі Bronco. Виключивши Еверест для США, шанси побачити позашляховик Amarok у США невеликі. Натомість ці нові моделі Scout будуть орієнтовані на людей, які гуляють на природі і шукають пригод з нульовим рівнем викидів.

Незважаючи на те, що Ford збирає Amarok на своєму заводі в Сільвертоні в Преторії, Південна Африка, модель першого покоління, заснована на основі VW, все ще виробляється в Пачеко, Аргентина, для регіонів Південної Америки. Він навіть оновлюється пізніше цього року, що означає, що VW не має наміру припиняти випуск вантажівки найближчим часом.