Компанія Volkswagen оновила усю лінійку Golf. Рестайлінг також отримала “заряджена” версія Golf GTI. Новинка має збільшену потужність, оновлену палітру кольорів та нову мультимедійну систему.

Офіційна презентація моделі відбулась лише через кілька тижнів після того, як німецький автовиробник показав Golf GTI у камуфляжі на всесвітній виставці електроніки CES в Лос-Анджелесі.

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Новинка отримала незначні зміни в дизайні: новий передній бампер, світлодіодні фари та задні ліхтарі. Загалом, рестайлінгова модель зберегла агресивність та впізнаваний образ “зарядженого хетчбека”. Також є новий дизайн коліс, чорний дах і чотири нових кольори екстер’єру — два синіх, сріблястий і чорний — для додання візуального інтересу. В якості нової опції пропонується світловий логотип VW.

Volkswagen Golf GTI отримав доопрацьований 2,0-літровий рядний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом. Його потужність збільшили до 262 кінських сил. Ходять чутки, що модель для ринку США матиме інший показник потужності, однак дізнатись чи це справді так, ми зможемо лише тоді, коли Golf GTI з’явиться на американському ринку.

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Тепер версія GTI пропонуватиметься виключно з семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Це вкотре підтверджує, що Volkswagen дійсно має намір виключити класичну “механіку” зі свого модельного ряду.

Як і базовий Golf, версія GTI отримала нову мультимедійну систему, яка представлена 12,9-дюймовим сенсорним екраном з використанням останнього програмного забезпечення VW MIB4, що має нову структуру меню. Інформаційна система обладнана також інтегрованою в голосовий асистент IDA нейромережею ChatGPT.

Швидше за все, наступне - 9 покоління VW Golf буде вже повністю електрифікованою моделлю, тож цей Golf GTI, мабуть, останній представник класичного Hot Hatch від Volkswagen.

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Вартість нового Golf GTI, так само як і базових моделей Golf, оголосять згодом. Старт продажів очікується навесні цього року. Відомо що, в Європі буде представлена уся лінійка Golf, тоді як в Америці та на інших ринках, можуть бути представлені лише певні комплектації авто.