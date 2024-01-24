Компанія Volkswagen представила рестайлінг лінійки Golf восьмого покоління. Гібридні версії GTE та Golf eHybrid отримали серйозні оновлення електричної частини силової установки.

Місткість батареї в Golf GTE 2025 збільшили до 19,7 кВт/год, що майже вдвічі перевищує місткість батареї старого автомобіля на 10,6 кВт/год. Акумулятор також заряджається швидше завдяки підтримці вбудованої зарядки змінним струмом 11 кВт і швидкої зарядки постійного струму 50 кВт. Батареї GTE вистачить на 100 км ходу виключно на електриці.

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Оновлена силова установка VW GTE видає загальну потужність у 268 к.с. Менш потужний Golf eHybrid запускається в серію разом із GTE, але єдина помітна відмінність між ними полягає в тому, що він має потужність 201 к.с.

Оновлений Golf також представлений у версіях з двигунами внутрішнього згорання. Бензиновий двигун з турбонаддувом (TSI) і дизельний двигун з турбонаддувом (TDI) – будуть доступні для оновленої лінійки хетчбека одразу на етапі запуску. Також покупцям доступний м’який гібрид (eTSI), який дістався у спадок рестайлінговій моделі з попередньої версії Golf без змін.

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Volkswagen оснастив Golf новим програмним забезпеченням VW MIB4, яка пропонує покращену продуктивність і зручність використання з оновленим інтерфейсом. Ця система дебютувала на повністю електричному ID.7 й з’явиться на новому Passat.

Нова інформаційна система може похизуватись низкою інноваційних рішень, зокрема інтеграцією ChatGPT в голосовий асистент IDA. Мультимедіа представлена на оновленому великому сенсорному екрані з діагоналлю до 32,8 см. Також Golf отримав оновлений асистент паркування. Ця система дозволить вигнати автомобіль з паркувального місця за допомогою смартфона.

Інтер’єр авто, яке в лінійці Volkswagen вважається “бюджетним”, виглядає досить естетично. Він навіть нагадує інтер'єр нового топового Golf GTI. В салоні помітні фамільні риси бренду – консервативність та практичність в найменших деталях.

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Вартість нового Volkswagen Golf на момент його офіційної презентації ще не оголосили, однак в компанії планують зробити це найближчим часом, адже старт продажів очікується навесні.