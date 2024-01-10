Восьмий Volkswagen Golf GTI Facelift вже втратив механічну коробку передач. Його випускатимуть виключно з DSG.

На виставці CES 2024 у Лас-Вегасі, керівник відділу розвитку VW Кай Грюніц пояснив, чому ви більше не зможете їздити на нових гарячих Golf з механіко. Основна причина пов’язана з нормами викидів.

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Незважаючи на те, що законодавство Євро-7 було пом’якшено з початкової пропозиції, робота над оновленням автомобіля в середині циклу почалася багато років тому, коли стандарт ЄС-7 був значно суворішим. «Коли ми починали розробку, не було чіткого розуміння, коли будуть опубліковані правила Євро-7. У якийсь момент ви повинні почати свою розробку. Інакше ви не впораєтеся з графіком».

Крім того, Golf з DSG був значно більш популярним протягом першої половини життєвого циклу моделі восьмого покоління. Навіть у версії GTI лише п’ять відсотків клієнтів у всьому світі замовляли шестиступінчасту коробку передач, тоді як інші 95 відсотків вибрали автоматичну з подвійним зчепленням.

Логіка підказує нам, що, перейшовши лише на DSG, оновлені Golf GTI та R матимуть вищу початкову ціну та будуть менш драйвовими.