Восьмой Volkswagen Golf GTI Facelift уже лишился механической коробки передач. Его будут выпускать исключительно с DSG.

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе, руководитель отдела развития VW Кай Грюниц объяснил, почему вы больше не сможете ездить на новых горячих Golf с механикой. Основная причина связана с нормами выбросов.

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Несмотря на то, что законодательство Евро-7 было смягчено, работа над обновлением автомобиля в середине цикла началась много лет назад, когда стандарт ЕС-7 был значительно строже. "Когда мы начинали разработку, не было четкого понимания, когда будут опубликованы правила Евро-7. В какой-то момент вы должны начать свою разработку. Иначе вы не справитесь с графиком".

Кроме того, Golf с DSG был значительно более популярным в течение первой половины жизненного цикла модели восьмого поколения. Даже в версии GTI только пять процентов клиентов во всем мире заказывали шестиступенчатую коробку передач, тогда как остальные 95 процентов выбрали автоматическую с двойным сцеплением.

Логика подсказывает нам, что, перейдя только на DSG, обновленные Golf GTI и R будут иметь более высокую начальную цену и будут менее драйвовыми.